他找水源墜10公尺深山溝 29人從白天到深夜接力救出
2019-10-17 08:57
聯合報 記者羅建旺
／宜蘭即時報導
宜蘭簡姓、林姓男子昨天下午2點多到北宜公路上新花園圓通寺附近探勘水源時，簡姓男子不慎跌落深達10公尺的山溝。
宜蘭縣政府消防局獲報，派遣特種、頭城及礁溪分隊等搜救人員救援。
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搜救過程，先遇入口鐵鍊鎖住，車輛無法通行，經以油壓剪破壞，讓救災車輛進入，又因天色漸暗、山勢陡峭及地面濕滑等因素，搜救困難度高。
不過，搜救人員克服險峻環境，傍晚5點多，下切山溝，找到簡男，他意識清楚，頭部有創傷。
搜救人員包紮頭部止血、穩定生命徵象後，由搜救人員使用SKED（捲筒式擔架）合力搬運下山，在深夜11點33分救援下山，送往陽大醫院。
消防局表示，搜救任務共計出動消防人員 14 名，義消12 名、役男 3名等搜救人員29 人，器材車 1輛，救護車2 輛，後勤車 3輛，成功救援。
消防局提醒，北季風造成山域地面濕滑，登山時需多加注意自身安全。
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