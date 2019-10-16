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新興毒品濫用 法醫研究所：青壯男性居多

2019-10-16 20:58中央社 台北16日電

法務部法醫研究所今天表示，今年1至8月共有36件新興毒品相關致死案件，平均死者年齡29.7歲，男性占28件，值得相關單位重視。

法醫所今天舉行媒體茶敘，針對新興毒品濫用趨勢、檢驗的困境與挑戰、政府反毒成效提出報告。

法醫所指出，民國101至107年受理全國地檢署送驗有關新興毒品死亡案共349案，男性占267件，全部平均年齡為28.7歲，顯示新興毒品濫用以年輕人及青壯族群最廣且以男性為多，將對國家社會經濟發展及治安影響甚大，值得相關單位重視。

報告提到，今年1至8月共有36件新興毒品相關致死案件，共檢出22種新興毒品，平均檢驗出新興毒品3.6個，而新興毒品變化速度快且日益猖獗，如何增加及強化新興毒品鑑驗量能是當務之急。

法醫所表示，歷年來已建立500多種新興毒品標準質譜資料庫，應用氣相層析質譜儀等精密儀器，僅需微量尿液，即可快速檢驗尿液中500多種新興毒品成分，檢驗深度與廣度為世界最先進，行政院也動用第二預備金增加法醫所設備與人力，可望強化鑑驗能量。

另方面，法務部長蔡清祥提到，25年前他擔任主任檢察官期間曾赴美國研究相驗制度，回國後提出籌設法醫研究所、延攬培育適任法醫師等建議，後來也曾擔任過法醫所所長，與法醫淵源頗深。

毒品行政院
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