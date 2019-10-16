新興毒品濫用 法醫研究所：青壯男性居多

2019-10-16 20:58 中央社 台北16日電



法務部法醫研究所今天表示，今年1至8月共有36件新興毒品相關致死案件，平均死者年齡29.7歲，男性占28件，值得相關單位重視。

法醫所今天舉行媒體茶敘，針對新興毒品濫用趨勢、檢驗的困境與挑戰、政府反毒成效提出報告。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

法醫所指出，民國101至107年受理全國地檢署送驗有關新興毒品死亡案共349案，男性占267件，全部平均年齡為28.7歲，顯示新興毒品濫用以年輕人及青壯族群最廣且以男性為多，將對國家社會經濟發展及治安影響甚大，值得相關單位重視。

報告提到，今年1至8月共有36件新興毒品相關致死案件，共檢出22種新興毒品，平均檢驗出新興毒品3.6個，而新興毒品變化速度快且日益猖獗，如何增加及強化新興毒品鑑驗量能是當務之急。

法醫所表示，歷年來已建立500多種新興毒品標準質譜資料庫，應用氣相層析質譜儀等精密儀器，僅需微量尿液，即可快速檢驗尿液中500多種新興毒品成分，檢驗深度與廣度為世界最先進，行政院也動用第二預備金增加法醫所設備與人力，可望強化鑑驗能量。

另方面，法務部長蔡清祥提到，25年前他擔任主任檢察官期間曾赴美國研究相驗制度，回國後提出籌設法醫研究所、延攬培育適任法醫師等建議，後來也曾擔任過法醫所所長，與法醫淵源頗深。