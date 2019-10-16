澳洲孫子哀嚎：我被打快匯款救我 警方識破都是假的！

2019-10-16 20:12 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ／即時報導



日前台北市文山區一名71歲殷姓老翁，接獲詐騙集團來電假冒孫子，對方哀嚎欠錢遭綁架毆打，殷姓老翁因一時無法與孫子取得聯繫，因此信以為真，為保護孫子安全準備付款，所幸警方到場協助查證揭穿一場騙局，保住民眾財產。

文山一警分局萬芳派出所警員林廷威，日前擔服巡邏勤務，獲報有民眾遭綁架，警員抵達民眾家中後，發現殷姓老翁接獲不明來電，孫子在澳洲雪梨欠錢，遭人綁架並毆打，要求匯款新台幣50萬才願意放人，由於電話中又傳來孫子呼救聲，他打電話給孫子，電話卻無人接聽。心急下信以為真，就配合詐騙集團要求，將電話保持通話狀態，並準備匯款。

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老翁友人獲知後察覺有異，向警方報案。警方到場後，一面安撫殷姓老翁情緒勸阻止匯款，另一方面協助聯繫老翁孫子及在雪梨的親人，過約20分鐘後終於聯繫老翁孫子本人，老翁孫子表示，剛才人在雪梨教會一時沒有接到電話，並沒有遭人綁架，老翁聽到員警講解與求證後才恍然大悟，打消匯款念頭，感謝警方到場協助保住財物。