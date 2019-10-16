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獨／搶救台南版雷恩大兵！殉職消防員兄長可望返鄉

2019-10-16 19:58聯合報 記者黃宣翰／台南即時報導

「搶救台南版雷恩大兵」台中大火殉職的消防隊員張哲嘉是台南麻豆人，哥哥張修銘也在台中市消防局服務，父母希望哥哥張修銘能調回台南 ，明天上午8點30分，台南市消防局長李明峯探望張家父母，表達台南市長黃偉哲關心與全力協助。

據了解，總統蔡英文本月14日曾前往台中市立殯儀館，探望張哲嘉家屬，蔡總統當場允諾讓張哲嘉哥哥張修銘調回台南 ，就近照顧年邁雙親，由於張修銘在台中已結婚買房子有些事情要處理，等他向台中市府正式申請就能返鄉服務了。

台南市長黃偉哲明天因要到台北參加行政院會，特別指派消防局長李明峯明早先過去麻豆探望家屬，表達慰問關心之意，黃偉哲並交代李明峯要全力協助處理此事，儘早讓張修銘可以調回台南市消防局，方便就近照顧父母親。

電影「搶救雷恩大兵」，描述二次大戰美軍在諾曼第登陸後，雷恩家4名在前線參戰的兒子中，3個兒子都已於兩周內於海外各戰區陸續陣亡，母親將在一天內接到三個兒子的死訊。隸屬101空降師二等兵的小兒子詹姆斯·法蘭西斯·雷恩則在參與諾曼地的空降行動後下落不明。美國陸軍參謀長馬歇爾上將得知此事後出於人道考量，命令在法國前線作戰的美國陸軍遊騎兵組織一支8人小隊深入敵後，只為在人海茫茫、槍林彈雨中找出生死未卜的二等兵雷恩，並將他平安送回後方。

台中市大雅區群峪免洗餐具物流中心，本月3日凌晨發生大火，西屯消防分隊33歲謝志雄、32歲張哲嘉殉職，其中張哲嘉哥哥張修銘也在台中市消防局服務，親友都希望張修銘可以調回台南市服務，善盡孝道。

「搶救台南版雷恩大兵」台中大火殉職的消防隊員張哲嘉是台南麻豆人，哥哥張修銘也在台...
「搶救台南版雷恩大兵」台中大火殉職的消防隊員張哲嘉是台南麻豆人，哥哥張修銘也在台中市消防局服務，父母希望哥哥張修銘能調回台南 。記者游振昇／翻攝
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台中市黃偉哲大火
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