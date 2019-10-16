砂石車疑內輪差死角 台中東區輾死2女

2019-10-16 17:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ／台中即時報導



台中市東區建成路、自由路、進化路口今天下午4時許傳出死亡車禍，一輛砂石車行經該處時，欲右轉建成路，疑因右轉時的大車內輪差，碰撞到行駛同向的一輛機車，機車騎士與乘客都被捲入車輪底下，警消到場時，2人都已明顯死亡，肇事的吳姓司機無酒精濃度，辯稱沒有看到機車騎士，全案將調閱附近路口監視器，釐清案情，暫依過失致死罪偵辦。

據調查，吳姓男子（47歲）今天下午4時許駕駛砂石車行經東區自由路時，欲左轉建成路，當時砂石車右側有一名女騎士載著女乘客同行，吳疑因內輪差的視線死角，沒有看到女騎士，右前車輪碰撞女騎士後，女騎士與乘客被卷入車輪底下，警消獲報到場時，兩人已明顯死亡。

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