外籍男逛樂華夜市卻忘記機車停哪 永和警暖心協尋

2019-10-16 17:37 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ／新北即時報導



塞內加爾籍男子阿巴西本月11日晚間騎車前往新北市樂華夜市逛街時，因為迷路忘記將車停放在哪，只好無助的四處尋找，恰好被路過的巡邏員警發現，經溝通了解後，員警協助阿巴西在樂華夜市一旁的保平路18巷口發現他的機車，讓他非常感謝員警的熱心協助，對台灣警察讚不絕口。

永和警分局永和派出所警員劉品佑、唐國議本月11日晚間9時許巡邏經過永和樂華夜市入口時，發現有名外籍人士東張西望且滿臉迷惘，經員警上前使用簡單的英語詢問關心後，了解該名塞內加爾男子阿巴西因為來台留學，買了一輛機車代步。

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