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2男互毆不慎撞到女警 下一秒遭「「大外割」制伏

2019-10-16 17:19聯合報 記者李隆揆／台北即時報導

北市2名男子昨晚6時許在西門町商圈內一處服飾店外發生肢體衝突，警方獲報到場時，其中1男仍情緒激動，衝突之下不慎衝撞到1名女警，現場1名廖姓警員見狀立刻上前施以「大外割」將其制伏，兩人被帶回派出所後互告傷害，配合警方製作筆錄後各自離開。

據了解，50歲的忻姓男子與52歲趙姓男子是國中同學，平時相處不睦，昨晚2人相約在西門町一間服飾店前談事情，過程中有1名翁姓女子在場。2人疑似因爭風吃醋而發生爭吵，一言不合之下大打出手，導致趙男臉部挫傷，忻男頭部也受傷流血。

因現場距鄰近的漢中街派出所相距不出100公尺，警方獲報後立即由2名女警到場處理，未料忻男仍情緒激動，不顧員警從中支開兩人，不斷上前想攻擊趙男，過程中不慎衝撞到一名女警，一旁正好休假的廖姓警員見狀，立刻上前使出「大外割」，將其上銬施以保護管束，並怒罵「現在什麼情形？講不聽是不是？」

警方表示，滋事2人被帶回派出所後情緒回穩，在互相提告傷害、製作完筆錄後自行離開。所幸除2人各自受輕傷外，現場員警皆未受傷。

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正好休假的廖姓警員（左上）上前使出「大外割」，將滋事男子上銬施以保護管束。記者李...
正好休假的廖姓警員（左上）上前使出「大外割」，將滋事男子上銬施以保護管束。記者李隆揆／翻攝
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