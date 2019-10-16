電動自行車違規新北半個月抓1100件 新店警教你記口訣

2019-10-16 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ／新北即時報導



電動自行車方便又便宜，逐漸成為民眾日常代步工具，但電動自行車也因此傳出不少車禍意外，有鑒於此，道路交通管理處罰條例自10月1日起新修訂慢車的處罰，針對電動自行車訂出不得酒駕、須戴安全帽、禁止擅自改裝、不得載人等規範，但因許多民眾仍不了解，新店警分局便發明4大口訣，讓民眾方便好記。

自電動自行車新法上路後，新北市警局統計本月1日至16日，已取締1100件，其中包括時速超過每小時25公里、未戴安全帽、非法改裝等，都是常見違規項目。新店警分局為使民眾記得相關條例，保障駕駛人與用路人安全，發行四大口訣「一要戴安全帽、 二要讓視障者、三不違規超速、四不非法改裝。」，讓相關條例簡單好記。

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