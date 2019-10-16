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砂石車雙十連假輾斃兩女大生 雲縣警局今起加強取締

2019-10-16 16:32聯合報 記者李京昇／即時報導

雲林張姓、魏姓同班同學今年大學剛畢業，日前雙十連假兩人相約出遊，卻碰上死劫，兩人不幸被砂石車輾斃；雲林縣警察局今天起加強取締砂石、大型車輛等相關違規取締，盼減少嚴重事故發生。

根據了解張姓、魏姓兩位女生交情甚好，兩人當天共乘機車，準備到斗南火車站搭火車到台南玩，途中為閃避前方小貨車，往內車車道閃避不及擦撞倒地，被後方砂石車輾壓拖行慘死。

雲林縣警察局統計資料，雲林今年年1月1日至10月10日止，砂石、大型車輛發生交通事故計有86件，共造成7人死亡91人受傷。

縣警局指出，砂石車因車身龐大，駕駛座位相對於一般車輛高出許多，有內輪差及視覺死角多等特性，因此比一般車輛更容易發生交通事故，一旦違規造成事故其傷亡都相當慘重。

經過雲林縣道路安全聯席會報決議，為持續有效防制砂石或大型車輛違規造成事故發生，即日起加強違規取締，並聯合縣政府水利、環保、建設等局處針對砂石車源頭加強管理、稽查。

警方也呼籲砂石業者應共同約制駕駛自律，遵守交通規則，駕車莫逞一時之快；另提醒民眾遇大型車輛時，務必保持安全空間及距離，防範視覺死角及內輪差造成車禍發生。

今年大學剛畢業的張姓、魏姓同班同學相約出遊，卻慘死砂石車輪下。 圖／報系資料照片
今年大學剛畢業的張姓、魏姓同班同學相約出遊，卻慘死砂石車輪下。 圖／報系資料照片
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砂石事故警察
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