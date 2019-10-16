砂石車雙十連假輾斃兩女大生 雲縣警局今起加強取締
2019-10-16 16:32
聯合報 記者李京昇
／即時報導
雲林張姓、魏姓同班同學今年大學剛畢業，日前雙十連假兩人相約出遊，卻碰上死劫，兩人不幸被砂石車輾斃；雲林縣警察局今天起加強取締砂石、大型車輛等相關違規取締，盼減少嚴重事故發生。
根據了解張姓、魏姓兩位女生交情甚好，兩人當天共乘機車，準備到斗南火車站搭火車到台南玩，途中為閃避前方小貨車，往內車車道閃避不及擦撞倒地，被後方砂石車輾壓拖行慘死。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
i
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
×
i
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
雲林縣警察局統計資料，雲林今年年1月1日至10月10日止，砂石、大型車輛發生交通事故計有86件，共造成7人死亡91人受傷。
縣警局指出，砂石車因車身龐大，駕駛座位相對於一般車輛高出許多，有內輪差及視覺死角多等特性，因此比一般車輛更容易發生交通事故，一旦違規造成事故其傷亡都相當慘重。
經過雲林縣道路安全聯席會報決議，為持續有效防制砂石或大型車輛違規造成事故發生，即日起加強違規取締，並聯合縣政府水利、環保、建設等局處針對砂石車源頭加強管理、稽查。
警方也呼籲砂石業者應共同約制駕駛自律，遵守交通規則，駕車莫逞一時之快；另提醒民眾遇大型車輛時，務必保持安全空間及距離，防範視覺死角及內輪差造成車禍發生。
留言