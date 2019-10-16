客運起步乘客往後仰傷重不治 檢方勘驗影帶駕駛不起訴

2019-10-16 16:17 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ／即時報導



林姓客運司機開車在路口綠燈起步時，許姓婦人因下一站要下車，起身後不慎往後仰，頭部撞擊走道地板傷重不治，林被控涉嫌業務過失致死。檢方偵結，認定許婦跌倒並非因林起步急駛或突然減速，而是她站立後未抓牢車內抓握設備，林已盡注意義務，處分不起訴。

檢方不起訴書指出，林男去年11月20日下午駕駛客運從新北市淡水開往金山途中，在金山中山路305號前路口遇紅燈停車，見燈號轉為綠燈疏於注意，未待許婦站穩即貿然起步，導致她摔倒，頭部受到創傷性硬腦膜下出血，送醫不治。金山警分局偵詢後，依修正前刑法業務過失致人於死罪嫌將他送辦。

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檢方偵訊時，林男辯稱依照正常程序開車，途中遇紅燈停車，當時車內無異狀。看到綠燈亮起復駛，突然聽到「叩」一聲，他就煞車並轉頭察看，發現許婦倒地。他向乘客說明後，將客運停靠路邊，再去查看許婦狀況。

檢察官勘驗客運行車紀錄影像，當天下午1點49分47秒遇紅燈停車，49分55秒至56秒車內廣播「下一站為金山區公所站」，此時坐在博愛座疑似許婦女外傭起身，站在走道上。1點50分0秒至6秒女外傭以雙手攙扶許婦起身並站在走道上。

1點50分9秒至10秒客運起步，許婦往後仰，女外傭伸手但來不及拉回。1點50分11至12秒林發現異狀轉頭查看，1點50分22秒至28秒告知乘客並靠邊停車。

檢方認定，許婦在客運停等紅燈時，聽見車內廣播「下一站金山區公所站」欲下車，便由座位起身，站立走道，因一時情急未抓牢車內抓握設備，失去平衡跌倒，並非林駕車突然起步急駛或突然減速、煞停發生。