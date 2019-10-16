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兩名外送員之死：平台經濟讓勞工更自由或更弱勢？

八旬翁國慶連假外出「街頭流浪2天」 警尋獲平安返家

2019-10-16 16:11聯合報 記者王長鼎／新北即時報導

新北市警局土城警分局頂埔派出所巡佐劉守倫、員警陳傳偉及曾昭展日前協助路倒民眾返家，幸好老翁身體無大礙，僅因未進食導致低血糖有頭昏狀況，員警將老翁載回派出所休息，通知到老翁家人前來接回，其女兒又急又氣表示，父親從國慶日當天外出後就一直未返家，找了一陣子也去派出所報案，幸好接獲員警通知，老翁身體也平安無恙，結束一場迷失驚魂記。

土城警方於本月12日12時38分許接獲民眾報案，在土城區中央路3段有路倒民眾，頂埔派出所巡佐劉守倫、員警陳傳偉及曾昭展抵達現場後發現老翁徬徨無助地呆坐水溝旁，劉員上前關心身體狀況並詢問相關資料時，老翁嘴裡念念有詞，卻無法清楚表達，僅表示自己長時間未進食導致血糖過低而有頭暈狀況，員警見該處車流量大，不時有車輛呼嘯而過，為避免發生意外危險，陳員駕駛巡邏車先將老翁載返所安置再查身分。

返所後，曾員提供杯水及乾糧供其果腹，並於言談中找尋線索，最後透過M-Police人臉辨識比對老翁身上特徵，確定老翁為82歲廖姓男子並通知到其女兒至派出所將父親接回。

廖女向員警表示老翁患有失智症，國慶日當天自行外出後卻遲未返家，與家人在外面找了很久，還前往派出所報案，相當擔心老翁狀況，所幸有員警及時援助並積極聯繫，讓父親得以平安無恙順利返家。

土城警分局呼籲民眾，若家中有失智長者、精神疾病患者，應協助配戴留有聯絡方式之飾品、證件或手機，也可向失智症協會登錄資料，申請「預防走失愛心手鍊」。

八旬廖姓男子於國慶連假外出，街頭流浪兩天，土城警方尋獲平安助返家。記者王長鼎／翻...
八旬廖姓男子於國慶連假外出，街頭流浪兩天，土城警方尋獲平安助返家。記者王長鼎／翻攝
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老翁失智症
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