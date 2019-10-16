八旬翁國慶連假外出「街頭流浪2天」 警尋獲平安返家

2019-10-16 16:11 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ／新北即時報導



新北市警局土城警分局頂埔派出所巡佐劉守倫、員警陳傳偉及曾昭展日前協助路倒民眾返家，幸好老翁身體無大礙，僅因未進食導致低血糖有頭昏狀況，員警將老翁載回派出所休息，通知到老翁家人前來接回，其女兒又急又氣表示，父親從國慶日當天外出後就一直未返家，找了一陣子也去派出所報案，幸好接獲員警通知，老翁身體也平安無恙，結束一場迷失驚魂記。

土城警方於本月12日12時38分許接獲民眾報案，在土城區中央路3段有路倒民眾，頂埔派出所巡佐劉守倫、員警陳傳偉及曾昭展抵達現場後發現老翁徬徨無助地呆坐水溝旁，劉員上前關心身體狀況並詢問相關資料時，老翁嘴裡念念有詞，卻無法清楚表達，僅表示自己長時間未進食導致血糖過低而有頭暈狀況，員警見該處車流量大，不時有車輛呼嘯而過，為避免發生意外危險，陳員駕駛巡邏車先將老翁載返所安置再查身分。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

返所後，曾員提供杯水及乾糧供其果腹，並於言談中找尋線索，最後透過M-Police人臉辨識比對老翁身上特徵，確定老翁為82歲廖姓男子並通知到其女兒至派出所將父親接回。

廖女向員警表示老翁患有失智症，國慶日當天自行外出後卻遲未返家，與家人在外面找了很久，還前往派出所報案，相當擔心老翁狀況，所幸有員警及時援助並積極聯繫，讓父親得以平安無恙順利返家。