男子想不開...新竹警自動停休搜救 成功找到人

2019-10-16 16:08 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ／新竹即時報導



和時間賽跑搶救生命！新竹謝姓男子昨天有意輕生，家屬緊急報案協尋，當時輪休的照門派出所警員譚光祐自動停休，投入搜救行列，騎乘警用機車前往手機最後發話地點。譚光祐前往新埔鎮新北里打鐵坑附近，發現謝男所駕駛車輛停放在產業道路，車門未鎖、駕駛座疑有血跡，但人並沒有在車內，為了找到謝男，副所長鄭仙麒立即召集轄內民力全力搜索，警、民共6人以基地台位置半徑500公尺為基準全面搜查，終於找到謝姓民眾。

警方指出，昨天晚間8點15分在竹71線4.5公里處前發現虛弱的謝男，因終日未進食，除精神狀態較為虛弱，並無生命危險，當時身上僅裹棉被及從車上拿下來的棒球棒，警方詢問他為何深夜逗留？謝民紅了眼筐說，他心情不好才做出傻事等，真實的狀況家屬則說不清楚。

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新埔分局表示，本案在勤務指揮中心機警，迅速反應下，將通報轉到基地台位置所屬派出所，讓照門派出所掌握第一時間迅速調度警、民力，即時尋獲謝民，並贏得家屬感謝及安心。在此，提醒民眾，自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。民眾若遇困難切勿輕生，可以打「1957」服務專線求助，一定能度過難關。