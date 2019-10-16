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煎香腸起火廚房一片焦黑 住警器狂響救整家人

2019-10-16 16:00聯合報 記者陳夢茹／桃園即時報導

桃園市八德區今日中午發生一起火警，一名家庭主婦在家煮飯卻不慎起火，濃煙直往樓上竄，所幸該戶先前已先安裝住警器，偵測到濃煙時警鈴大作，在樓上休息的丈夫及兒子趕緊衝下樓拿滅火器幫忙滅火，才順利在火勢變大前逃出。

桃園市政府消防局第一大隊茄苳分隊今日11點17分接到報案，稱新興路上一處巷弄內發生火警，茄苳分隊獲報後派出2輛消防車及1輛救護車前去救援，經調查發現，起火原因為炊事不慎，媽媽在廚房煎香腸時疑似因火太大、加上油噴濺，導致起火燃燒竄出濃煙，還好先前已有裝設住警器，警鈴大作後一直廣播「火警發生，請趕快離開」，丈夫及兒子一同衝下樓查看，才把握住滅火最佳時機，3人均無受傷。

茄苳分隊分隊長禹天傑呼籲，裝設住警器能提早告知民眾有火警發生，能迅速做出反應，像是拿滅火器、或是趕緊逃生等，像是該次案例，若沒有住警器即時作響，在樓上的丈夫及兒子可能還不知道樓下失火，沒有辦法趕緊下樓幫忙滅火，可以顯現住警器裝設對民眾家中安全有多重要。

桃園市八德區今日中午發生一起火警，一名家庭主婦在家煮飯卻不慎起火，濃煙直往樓上竄...
桃園市八德區今日中午發生一起火警，一名家庭主婦在家煮飯卻不慎起火，濃煙直往樓上竄，所幸住警器偵測到濃煙警鈴大作，順利在火勢變大前逃出。圖／桃園市政府消防局第一大隊茄苳分隊提供
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桃園市八德區今日中午發生一起火警，一名家庭主婦在家煮飯卻不慎起火，濃煙直往樓上竄...
桃園市八德區今日中午發生一起火警，一名家庭主婦在家煮飯卻不慎起火，濃煙直往樓上竄，所幸住警器偵測到濃煙警鈴大作，順利在火勢變大前逃出。圖／桃園市政府消防局第一大隊茄苳分隊提供
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