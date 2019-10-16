邰哥、坤達體驗一日警察 意外幫迷途孩童重回母親懷抱

2019-10-16 15:49 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ／新北即時報導



藝人邰智源和坤達今天到新北市海山警分局，拍攝體驗警察工作的「一日系列」節目，巧遇民眾帶著迷途孩童到里辦公室請里長幫忙協助返家，穿著員警制服的邰哥跟坤達，也充當保母幫忙安撫小朋友，孩童母親也跑到派出所報案協尋時，獲悉孩子就在里辨公室，開心之餘也與藝人一起合影留念，也讓邰哥和坤達體驗一日警察的真實感。

新北市警局為讓民眾了解警察勤務內容與工作辛勞，今天配合網路知名節目「一日系列」，由主持人「邰哥」邰智源以及藝人坤達二人，到海山警分局江翠派出所拍攝體驗警察工作，眾人在轄區光武街純翠里拍攝時，剛好有民眾慌慌張張帶著年約3歲的迷途兒童到純翠里辦公室請里長幫忙協尋家屬。

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拍攝小組一行人也把握難得的機會，立刻協助小朋友找媽媽，身穿警察制服的邰哥跟坤達也充當保母幫忙安撫小朋友，里長褚仁德透過里廣播系統放送有無民眾家裡有小朋友走失，江翠所員警在附近逐一訪查。