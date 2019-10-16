安全帶很重要！小貨車駕駛乘客車禍被拋出重傷

2019-10-16 15:37 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ／即時報導



嘉義縣蘇姓男子今天上午駕駛小貨車，行經太保市後潭里產業道路，與蔡姓駕駛的大貨車發生擦撞車禍，二車撞擊後分別衝進左右稻田，小貨車蘇男和張姓乘客疑未繫安全帶，2人都遭拋到田裡，頭部、身上受重創，目前都在長庚醫院加護病房急救，蔡姓駕駛未受傷，車禍原因警方釐清中。

目擊者表示，該處為產業道路，小貨車由東向西，與由北往南大貨車擦撞，2車都衝落稻田，小貨車上2人可能沒繫安全帶、都摔出車外，其中一人還摔入水田，路人協助將2人拉出、報警送醫。

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嘉義縣消防局指出，上午７時接獲民眾報案，指太保市後潭里一條產業道路十字路口，發生大貨車和小貨車追撞意外，消防員趕到現場，車上蘇、張2人都已被民眾搬到路旁、頭部重創、血流不止，四肢多處擦傷，立即將二人送長庚醫院。

警方表示，2車駕駛都無酒精反應，因為沒有行車紀錄器，小貨車駕駛住院就醫中，車禍原因、是否未繫安全帶仍需調查。