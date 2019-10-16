失智婦外出迷途30小時 家屬感謝廣大網友及警方協助

2019-10-16 15:27 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ／新北即時報導



新北市64歲陳姓婦人因失智症，日前獨自離家外出失聯，家屬找尋不著焦急報警，還在臉書在社團留言，請網友協助提供線索，警方獲報也調閱沿路監視器，板橋警方於隔天深夜在路邊發現獨自一人的陳婦，家屬獲悉找到失蹤30小時的媽媽，也立即上網回覆衷心感激廣大網友及警方的協助。

「感謝廣大網友、鄉民和警方的幫忙，失蹤30小時的媽媽找到了。」設籍新北市板橋區的陳姓婦人，本月13日下午4時，獨自外出徒步由板橋區漢生東路走往中和方向後失聯，因婦人為重度失智，憂心的家屬自行找尋4小時未果，當晚8時向板橋及海山警分局報案協尋，並在臉書在地社團「我是板橋人」留言尋人。

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板橋警分局獲報後，隨即通報轄區各派出所協尋，大觀所值班員警呂健弘請線上巡邏警網郭采晏、周書珩2人協助巡查這起急尋母親的尋人啟事，該所員警王睿渝隔天深夜11時許，巡邏時在板橋區僑中一街80巷附近疑似發現該失蹤人口陳姓老婦的身影，郭、周2員也隨即到附近協尋，找到失蹤30小時的陳姓婦人，並通知家屬到派出所領回及。