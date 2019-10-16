失智婦外出迷途30小時 家屬感謝廣大網友及警方協助
2019-10-16 15:27
聯合報 記者王長鼎
／新北即時報導
新北市64歲陳姓婦人因失智症，日前獨自離家外出失聯，家屬找尋不著焦急報警，還在臉書在社團留言，請網友協助提供線索，警方獲報也調閱沿路監視器，板橋警方於隔天深夜在路邊發現獨自一人的陳婦，家屬獲悉找到失蹤30小時的媽媽，也立即上網回覆衷心感激廣大網友及警方的協助。
「感謝廣大網友、鄉民和警方的幫忙，失蹤30小時的媽媽找到了。」設籍新北市板橋區的陳姓婦人，本月13日下午4時，獨自外出徒步由板橋區漢生東路走往中和方向後失聯，因婦人為重度失智，憂心的家屬自行找尋4小時未果，當晚8時向板橋及海山警分局報案協尋，並在臉書在地社團「我是板橋人」留言尋人。
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板橋警分局獲報後，隨即通報轄區各派出所協尋，大觀所值班員警呂健弘請線上巡邏警網郭采晏、周書珩2人協助巡查這起急尋母親的尋人啟事，該所員警王睿渝隔天深夜11時許，巡邏時在板橋區僑中一街80巷附近疑似發現該失蹤人口陳姓老婦的身影，郭、周2員也隨即到附近協尋，找到失蹤30小時的陳姓婦人，並通知家屬到派出所領回及。
家屬對警方能在驟降的雨夜來臨前夕、尋獲母親，衷心感激，也感謝廣大網友提供相關線索。板橋警分局長林富助呼籲，民眾家中若有年長或精神狀況不佳者，可製作緊急連絡資料卡佩掛在身上或是在衣服上繡上姓名與連絡電話，若萬一走失時可提供聯繫，另外，民眾若在路上看到類似情形者，可先將走失長者帶到警察機關報案或打電話（110）請求協助，以避免發生意外造成憾事。
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