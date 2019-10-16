影／車禍這三「撞」況最害命 現場事故影片震撼教育
2019-10-16 15:25
聯合報 記者林佩均
／即時報導
台中市北屯區人口眾多，上下班交通巔峰時刻，經常發生車禍，警方統計今年1月至9月交通事故致人傷亡事件，以：未注意車前狀況、未依規定讓車、為保持安全車距這三點為最大肇因；為避免憾事發生，警方整理出三大害命影片，現場畫面令人怵目驚心，也提醒用路人遵守交通規則。
台中市晉升為全國第二大人口都市，其中北屯區人口眾多，每逢上下班尖峰時段，常有交通憾事發生。
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根據台中市警局第五分局統計，今年1月至9月間交通事故至人傷亡事件，肇事主因以「未注意車前狀態」946件占14.6％最高，其次為「未依規定讓車」862件占13.3％，第3名是「未保持安全車距」290件占4.5％。
為提醒用路人遵守交通規則、安全上路、平安返家，第五警分局特別整理出7個現場交通事故案發影片，其中有許男(40歲)駕駛轎車過彎，視線遭汽車A住遮蔽，撞上行走在斑馬線的李姓老翁(73歲)，造成李翁身上多處擦挫傷。
乘客上、下車，開車門也要格外注意，影片中錄下，王女(42歲)未依規定先檢視後方有無來車，再兩段式開啟車門，王女大開車門直接擊落後方直行的紀姓女機車騎士，紀女輕微擦挫傷、飽受驚嚇。
第五警分局分局長郭士傑指出，開車上路時應遵照路權優先次序駕駛，另外，駕駛應該要養足精神，避免注意力不集中導致車禍發生。
另，行車肇事大多是駕駛人只為了搶快那一秒鐘，強行通過路口，警方提醒，為了車內家人平安，駕駛人務必保持平靜心情，別因為趕時間或交通阻塞而影響情緒，「行車多禮讓，平安有保障」。
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