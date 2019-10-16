91歲翁呆坐捷運外 警比對海量資料助返家

2019-10-16 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ／台北即時報導



台北市1名91歲吳姓老翁日前獨自在捷運小南門站前徘徊，巡邏員警發現後上前關心，發現老翁患有嚴重失智及重聽，身上也沒有任何證件；警方為將吳翁送返家，仍不願放棄，最後以警政人臉辨識系統比對，在唯一一筆較符合的資料中找到吳翁家屬，才順利將其送返家。

據了解，吳翁當天獨自徘徊在捷運站，中正二分局南海路派出所警員魏靖宇巡簽時發現吳翁神情茫然，便上前關心，但吳翁只是不斷重複自己的名字，身上沒有任何可供辨識的身分證件，也無法說清楚住家及電話，魏員只好先將吳翁帶回派出所休息。

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