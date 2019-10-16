虎尾住宅疑神明廳電線走火 消防呼籲應定時檢查電線
2019-10-16 15:20
聯合報 記者李京昇
／雲林即時報導
雲林虎尾鎮青雲路今天10點25分傳出住宅失火，雲林縣消防局獲報後，派員趕往救援，所幸無人受困，火勢也在半小時後控制，所幸無人員受困受傷。
該住宅為水泥磚造建物，有四層樓高，民眾報案指稱4樓神明廳冒黑煙，消防局派遣虎尾、二崙、西螺分隊，共出動救災、救護車輛8輛、16名人力馳援，由分隊長李暐順帶隊前往。
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起火燃燒面積1平方公尺，經過消防人員搶救，順利控制住火勢，初步研判起火點在四樓神明廳，不排除是電線走火，但詳細起火原因有待釐清。
消防人員也呼籲，避免神明廳電線走火，應定時檢查電源線，插頭與插座也應確實密合連接，電源線不需使用時應從插座拔除，一些小動作都是預防火警發生的可能性。
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