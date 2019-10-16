婦人違規停車對警河東獅吼 聽到要被法辦秒配合

2019-10-16 14:46 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ／新竹即時報導



一名婦人15日晚間開車到新竹市區接小孩，因違規停車遭警方要求出示駕照準備開單，但婦人卻不配合，不但大聲咆哮，還一度倒車導致後照鏡打到值勤員警，讓員警的理智線瞬間斷掉，大聲嚇阻婦人，準備依妨害公務罪將其逮捕，這時婦人態度才軟化，乖乖配合。

有民眾路過看到整個過程，當時員警大聲喝斥：「我跟你說了我在開單！請你配合！」「我要依妨害公務現行犯逮捕你」，而婦人則高聲怪叫「我做錯了什麼？」「非禮阿～」。

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