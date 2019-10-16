車手提領731次變3次 屏東警局長：天下武功唯快不破

2019-10-16 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ／屏東即時報導



詐騙猖厥，屏東縣去年7月遭車手提領的次數曾高達731次，居非六都第一名，警方利用大數據分析提款熱點，發現車手提領時間集中中午以後至晚上10點間，另一個熱點是凌晨0至2時，地點以屏東市、萬丹及新園居多，經警方強力「斬手」，今年7月全縣遭車手提領次數降到只有3次，下降幅度居全國之冠，縣警局長葉明潭公布秘訣：「天下武功，唯快不破」！

不過民眾仍需提高警覺，刑警大隊長李宏倫表示，曾有一名百公斤的金髮壯漢佯裝書記官向民眾詐騙取財結果被捕，由於其外型與書記官形象差太多，連警方都訝異「到底怎麼騙的」？未料壯漢說，很多人根本不知道書記官是啥？再加上內心害怕，錢就自動交出來了。

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李宏倫分析，過去的車手以年輕人居多，多半是在網咖朋友互相介紹而加入，不過在警方強力「斬手」後，車手年齡層似有升高趨勢，近來有發現失業中年也有人加入；縣警局長葉明潭也說，過去也曾發現有東南亞旅客持觀光簽證來台，最後淪為車手，民眾仍需謹慎。

近年詐騙案層出不窮，為了斬斷詐騙集團金流，警方鎖定「車手」全力突圍，光今年7月1日至12日執行的「全國同步打擊詐欺專案行動」，屏東縣警方總計查緝詐欺集團成員64件127人，名列全國乙組績優單位第二名。

縣警局長葉明潭說，去年7月全縣遭車次提領的次數居然高達731次，有人從屏東市一路領錢到恆春，過夜之後第二天又一路由南向北領錢，光當月就被提領超過千萬元，他覺得事態太嚴重，於是要求各分局分析提款熱點及影像調閱比對，以快制敵。

經警方分析，車手領錢有慣性，提領時間以中午12點到晚上10點間、還有凌晨0-2時間最多，出入多半會揹斜背包、戴口罩、帽子，而且會在提款機前停留一段時間。