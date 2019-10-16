2分鐘收到4張違規罰單 怒控新北警察開罰過當

2019-10-16 14:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ／新北即時報導



新北市周姓市民向市議員葉元之陳情，指稱他的媳婦日前開車行經泰山地區，事後收到4張罰單，短短2分鐘之內被舉發4項交通違規，因此質疑警察是否開車尾隨，事後拿行車記錄器逐項檢視違規情節告發，周先生怒控警方此舉疑有「開罰過當之嫌」？

對此，林口警分局說明，該案是民眾檢舉，並非員警主動告發，推測駕駛人應該是碰到專業「檢舉達人」，警方依規定必須受理檢舉，且經查證屬實應即舉發，否則還得向檢舉人解釋為何不罰。

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據了解，周先生的媳婦是在9月13日下午，開車從泰林路右轉泰山路再到憲訓路口，短短2分鐘車程，被後方車輛擷取行車記錄器影像，檢舉包括「在前行車之右側超車」、「轉彎未使用方向燈」、以及2次「不依規定駛入來車道」。

周先生看到罰單之後憤怒陳情，請市議員葉元之向警察局詢問是否有開罰過當？要求至少給1個合理解釋，民眾才能心服口服繳費。葉元之也認為，警察這樣開罰似乎太不盡人情，難怪會被民眾質疑搶錢。

林口警分局指出，根據警政署交通違規稽查作業規定，員警要照相採證時，應穿著制服於「明顯處所」公開執法，不會隱藏身分用行車記錄器偷拍，事後再開罰。

且依道路交通管理處罰條例第7-1 條，對於違反交通規則之行為者，「民眾得敘明違規事實或檢具違規證據資料，向公路主管或警察機關檢舉，經查證屬實者，應即舉發。」

此案是警方接到民眾檢附相片、詳細列舉違反交通規則法條的檢舉案件，依法必須受理，查證後舉發。員警私下透露，同一時段的駕駛行為，的確有可能連續違反不同交通規則，員警得以連續開罰，但若是當面開單，除非惡性違規情節嚴重，通常紅單不會開這麼細、逐項處罰。

但近年手機、行車記錄器、相機普及率高，拍照檢舉愈來愈容易，愈來愈多人隨手拍照，甚至鎖定特定對象一次連拍多張違規照片分項檢舉，讓檢舉案件暴增。

新聞便曾報導過，有的「檢舉達人」為了賺獎金，曾在短短二、三百公尺路段沿途錄影蒐證，回家再慢慢分類提出檢舉，每次檢舉數十件或上百件，都是同1個人檢舉。日前台中市便有人在同1條路被開6張罰單，其實是同1種違規駕駛行為，只是發生時間、路段不同。