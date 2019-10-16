老翁急於匯款救孫 警揭騙局幫助保住老本

2019-10-16 14:57 中央社 台北16日電



台北市一名殷姓老翁日前接到詐騙電話，對方偽稱殷翁在雪梨的孫子因欠錢被綁、要求贖款，他事後又聯繫不上孫子，準備匯款救人時，警方獲報到場揭穿騙局，幫殷翁保住老本。

台北市警察局文山第一分局今天發布新聞稿表示，轄下萬芳派出所8日接獲民眾報案指稱，其住在文山區的友人殷翁的孫子疑遭綁架，警員林廷威立即到場協助。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 3,000 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

根據警方調查了解，殷翁疑接獲詐騙集團來電，對方謊稱其在澳洲雪梨的孫子因欠錢遭綁架、毆打，電話中還傳來孫子的呼救聲，要求殷翁匯款新台幣50萬元才能放人。

由於殷翁隨後要再聯繫孫子卻未果，便對綁架一事信以為真，便配合詐騙集團要求，將電話保持通話狀態，並準備匯款。

由於殷翁友人察覺有異，便向警方報案，警員林廷威立即到場了解，除先安撫殷翁情緒並勸阻匯款外，另一方面也協助聯繫殷孫和其他在雪梨的親人。

約莫經過20分鐘後，殷翁終於聯繫到孫子本人，並說先前人在教會才未接到電話，並無遭人綁架，恍然大悟的殷翁立即打消匯款念頭，也感謝警方協助保住財物。

文山一分局表示，詐騙集團常假冒親友詐財，雖然手法老派，仍讓許多民眾防不勝防，稍有不慎就落入詐騙話術陷阱，提醒民眾「一聽二掛三查證」，即可大量減少詐騙案的發生，若有疑問也可撥打165反詐騙諮詢專線或警察局110專線報案查證。