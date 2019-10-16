蝦米！2周超速5636件 台61線通霄區間測速違規爆量

2019-10-16 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ／苗栗即時報導



台61線西濱快速道路苗栗縣通霄鎮南通灣至白沙屯北上路段，即122公里加600公尺到115公里加600公尺間，今年12月1日起將實施區間測速超速取締，10月1日起宣導前2周，共有5636件超速，每件依基本3000元換算，罰鍰金額高達1690萬8000元。

苗栗縣警局交通隊指出，台61線通霄北上路段區間測速宣導期，區間測速測到超速不會告發，速限每小時90公里，10月1日到14日測到101公里以上5636件，最高速度146公里，依道路交通管理處罰條例規定超速20公里內罰3000元，逾20未滿40公里3500元，逾40未滿60公里5000元。

公路總局指出，台61線苗栗縣通霄至苑裡南下路段，即122加300公尺到130公里加200公尺處，區間測速系統建置中，預計今年底上路取締。

公路總局指出，台61線是全國第一條也是最長的南北向快速公路，由於免收通行費，很多用路人賴以作為國道1號及國道3號的替代道路，沿線重車多及超速情形嚴重，苗栗縣路段2018年1月到上個月共發生192件交通事故，造成4人死亡，公路總局因此與苗栗縣警察局合作，建置科技執法的區間測速系統，保障行車安全。