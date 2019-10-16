九旬嬤大喊「把外勞帶走」 警揭開外傭「施虐」真相

2019-10-16 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ／台中即時報導



台中市一名高齡九旬吳姓阿嬤報案說「外勞虐待她」，警方不敢大意並到住所了解實情，原來吳女年事已高，經常幻想看護對她施虐，管理員多次報警，但查無異狀。這次警方耐心與吳女溝通、通報社工，並告訴阿嬤，「我們這邊會有紀錄，您不用擔心」，吳女這才點頭同意回家，解除內心的惶恐。

高齡95歲的吳姓阿嬤罹患重聽，常幻想外籍看護對她施虐，台中市警局第二分局永興所前天接獲社會局轉報，永興街一處公寓疑有老人遭外籍看護「虐待」事件，警方到住所只見吳女好端端坐在家中休息，身上沒有疑似受虐跡象。

吳女見警方卻不斷大喊，「把外勞帶走」等語，警方不敢大意，先將吳與外籍看護帶回所內釐清，並連繫吳女的媳婦到場。

吳女媳婦表示，婆婆年事已高，已有好一段時間出現幻想情況，假想照顧自己的外籍看護會虐待自己，也常自己或請社區管理員幫忙報警，外籍看護已經換過好幾位。

由於吳姓阿嬤的兒女白天都要工作，吳可能想吸引家人的關懷，經常亂報受虐，家人也感到苦惱。