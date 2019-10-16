影／赤腳阿嬤被警認出叫名字 脫口一句話讓人莞爾

2019-10-16 10:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ／台中即時報導



台中市劉姓老嬤患有失智症周日上午離開長照中心外出，家人向警方通報協尋，第三警分局東區所警員巡邏時，在十甲路附近發現一名老嬤赤腳蹲坐在路口，前往察看，確認是通報協尋的劉嬤，當時警員叫出老嬤的姓名時，老嬤以台語脫口而出回答「你怎麼知道？」讓警方莞爾，隨即將老嬤帶回派出所，經查，老嬤已在外流浪6個多小時，才被警方尋獲，家屬到所時，不斷感謝警方協助。

台中市第三警分局東區所表示，劉姓老嬤（84歲）13日上午11時許因失智症發作，從自由路的長照中心偷溜出門，家屬遍尋不著向警方報案，警方立即受理失蹤人口協尋，並協助調閱監視器，也將劉的衣著特徵告知線上警網協助留意尋找。

東區所表示，巡邏警員林子堯、張綺君當時擔服巡邏勤務，下午5時許行經東區十甲東路一帶時，女警眼尖發現有名衣服特徵類似的婦人赤腳坐在路旁，便上前關心，確認就是通報失聯的劉嬤，女警在確認姓名時，老嬤以台語回答「你怎麼知道？」讓女警莞爾。

經查，老嬤離開長照中心後一路走了6個多小時，因為走到腳酸，才坐在路旁休息，一度還不想起身跟警方回派出所。兩警一面哄著老嬤，一面向勤務中心通報已尋獲的資訊，並將老嬤帶回派出所。

劉嬤女兒說，全家人出動找了整個下午，心急如焚不知該如何是好，直到看見警員牽著媽媽回來，終於放下心中的大石頭。