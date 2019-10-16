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救護技術員從死神手中救回弟弟 台南婦人寫感恩卡感謝

2019-10-16 10:54聯合報 記者黃宣翰／台南即時報導

「你們真的是我們家的救命恩人，謝謝你們！」台南市南區杜姓婦人前天寫感謝卡給灣裡消防分隊，感謝分隊人員為弟弟急救，挽回寶貴生命。杜男約半年前在家昏倒，灣裡消防分隊獲報前往救護，2名救護技術員到達杜家，發現他沒有呼吸心跳，救護技術員給予體外心臟電擊2次，持續進行心肺復甦術，並利用心肺復甦機器進行搶救，隨後送醫院急診室救治後，恢復生命跡象，半個月後康復出院。

消防局說，杜男今年4月在家中心肺功能停止，救護技術員柯甫龍到場後，緊急實施心肺復甦術(CPR)搶救，另一名救護技術員顏呈軒操作自動體外心臟去顫器分析，評估患者為心室纖維顫動，當下即判斷為杜進行體外心臟電擊2次及持續進行CPR，利用心肺復甦機器進行搶救，搬運過程也能持續進行心肺復甦，把握分秒搶救生命，隨後送到台南市立醫院由急診室的醫護人員接手搶救。

市立醫院急診室急救醫護團隊持續搶救，沒多久便傳來好消息，該名病患已恢復呼吸心跳，並於半個月後康復出院。

灣裡消防分隊長王金象本月14日下午偕同當時出勤救護技術員柯甫龍前往杜家探訪，關心其恢復情形，訪視過程中家屬表示杜目前已恢復正常生活並返回北部工作崗位，家屬也十分感謝灣裡分隊的極積搶救。

杜姓婦人和先生，感謝救護技術員柯甫龍（中）救了弟弟寶貴一命。記者黃宣翰／翻攝
杜姓婦人和先生，感謝救護技術員柯甫龍（中）救了弟弟寶貴一命。記者黃宣翰／翻攝
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台南市灣裡杜姓婦人寫感謝卡給灣裡消防分隊，感謝分隊人員為弟弟急救，挽回寶貴生命。...
台南市灣裡杜姓婦人寫感謝卡給灣裡消防分隊，感謝分隊人員為弟弟急救，挽回寶貴生命。記者黃宣翰／翻攝
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