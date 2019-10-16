影／轎車卡匝道分隔島 警「公主抱」救出脫困女駕駛

2019-10-16 09:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ／台中即時報導



台中市保大特勤中隊上周二巡經國道四號豐勢路匝道時，一輛轎車突然被後方大貨車衝撞，導致轎車衝上匝道分隔島，動彈不得，當時轎車內蘇姓女子嚇得六神無主，警方前往排除，因蘇女驚魂未定，無法下車，警方用「公主抱」的方式，協助蘇女下車，並通知救護車協助送醫。台中市保大今呼籲，國道四號豐原段目前正在施工，容易壅塞，呼籲市民行經該處，提高警覺，小心駕駛。

台中市保大特勤中隊分隊長鄧宇杰、警員張耿僑、李正文、劉昱廷8日上午10時許，巡邏行經豐原區國豐路一段、國道四號豐勢路匝道口（東往西方向），發現一輛紅色轎車準備上匝道卻遭後方大貨車推撞，導致整輛車卡在匝道口的分隔島上，動彈不得。

當時國道四號豐勢路匝道現場正在施工，車流量大，車禍發生後使得車流回堵，分隊長鄧宇杰見狀隨即通報勤務指揮中心，並對車上警員進行任務分工，實施現場交通管制疏導，但因過許久仍不見轎車駕駛下車，察覺有異，前往察看。

警方發現轎車車門因遭受撞擊損壞無法開啟，駕駛蘇姓女子受困車內，分隊長鄧宇杰使勁力將車門扳開後，蘇女仍在車內驚魂未定，無法自行下車，於是將車門撐住後，由警員張耿僑將蘇女抱下車，避免車輛重心不穩翻覆造成危險，隨後將蘇女交由救護車送醫，過程中蘇女不斷致謝。