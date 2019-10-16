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怎樣的孤立無援 讓城市變成「小丑」化學池？

媽媽失蹤子女立衣冠塚伴亡父 13年後警通知找到遺體了

2019-10-16 09:04聯合報 記者邱瑞杰／即時報導

基隆市郭姓婦人13年前失蹤後，她的丈夫騎機車出門都會多帶一頂安全帽，稱要載太太回家。郭夫前年過世，子女立媽媽衣冠塚且父親骨灰罈放在一起，讓倆老相伴。警方上月比對13年前在汐止基隆河發現的女性浮屍可能是郭婦，通知子女做DNA親緣關係比對吻合，終於弭平他們找不到媽媽的痛。

基隆警一分局第3組組長許耀彬檢視警政署身分不明（無名屍）系統，發現新北市汐止警分局2006年11月24日受理基隆河岸無名女屍案，因屍體長時間泡水，五官已無法辨識，又無證件、飾物等可識別，採集指紋、調閱監視器調查無所獲，便以無名屍公告協尋至今；大體以「編號7587無名女屍」，埋葬汐止第一公墓無主墓區。

許耀彬依無名屍的體型、外觀輪廓及陳屍區域等特徵，交叉比對上千筆資料，今年9月5日比對出與如在世、今年75歲的郭婦人特徵相近，重啟調查。

郭婦的子女對許說，媽媽13年前失蹤後，家人四處尋找都找不到，爸爸還因為思念媽媽，每天騎機車都會刻意多帶一頂安全帽，說若找到媽媽要順便載回家。爸爸前年過世後，他們用媽媽的衣物立衣冠塚，並與爸爸的骨灰罈放在一起，讓夫妻相伴，盡一點為人子女的孝心。

家屬說，上月接到警方電話，稱可能找到媽媽了，他們很驚訝，因為去年已辦理法院宣告死亡，媽媽的戶籍資料已除籍，沒想到警方竟還在調查媽媽失蹤案，還真的找到媽媽，讓他們感動萬分。

基隆警一分局第3組組長許耀彬（左一）檢視警政署無明屍系統，查出失蹤13年的郭姓婦...
基隆警一分局第3組組長許耀彬（左一）檢視警政署無明屍系統，查出失蹤13年的郭姓婦人身分，帶著家屬到無主公墓墳地祭拜。記者邱瑞杰／翻攝
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基隆警一分局第3組組長許耀彬（右一）檢視警政署無明屍系統，幫助失蹤13年的郭姓婦...
基隆警一分局第3組組長許耀彬（右一）檢視警政署無明屍系統，幫助失蹤13年的郭姓婦人回到家人身邊。記者邱瑞杰／翻攝
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基隆汐止失蹤
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