「台鐵出現天殘腳」全車廂聞惡臭 列車長叫他腳放下

2019-10-16 08:52 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



自強號第四車廂內有一名男乘客把腳Y子跨在前座的椅背上，當時車內很多人，聞到腳臭味受不了，向列車長反映。圖／讀者提供 分享 facebook

一輛新竹開往花蓮的台鐵列車，昨天下午行駛時，第四車廂有一名男乘客坐在位置上，把腳Y子伸出跨在前座的椅背上，當時車內很多人，聞到腳臭味受不了，向列車長反映。列車長立即到場制止這名男子的行為，告知已影響其他乘客，如不聽勸就請下車，男子才把腳放下。

這列172車次自強號列車，昨天下午從新竹開往花蓮，沿途經中壢、基隆、瑞芳等地，一名男乘客直接把腳Y子伸出來，就跨在前座的椅背上，當時車內很多人，聞到腳臭味受不了，向列車長反映。

據當時坐在該男子後方隔了數個座位的一名乘客說，當時是下午2點50分左右，他看到有人把腳大刺刺跨在椅背上，抬的高高的，有夠誇張，他有聞到腳臭味，因為是密閉空間，加上空調流動，把臭味往後傳送，不只腳臭難聞，而且實很不雅觀，他大嘆「實在很沒有公德心」，當時車廂內有很多人，大家都受不了，有人向列車長反映，太臭了請處理。

車內一名乘客表示，列車長立即到場制止這名男子的行為，告知已影響其他乘客，請他把腳放下，如不聽勸就請下車。後來看到跨腳男子把腳放下來，後來在車廂內走來走去。有乘客把這一幕跨腳的行為貼在臉書，標題寫「天殘腳出現在台鐵」，引發網友議論。

有人留言說，「好惡心」；真是「高足」，前面的座位應該沒人，不然可慘了；還有人表示，原來「天殘腳」在這裡；面對「武林高手」沒人敢說話，通報列車長出面；還有人說是「天臭腳」吧。