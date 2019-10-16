北車附近大樓公廁 20歲大學生輕生死亡

2019-10-16 01:20 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ／即時報導



台北火車站附近一棟大樓，晚間10許管理員在巡視時，發現8樓男廁內有一間房間仍在使用，由於大樓已經關閉，管理員出聲詢問，但一直都沒有回應，打開門一看，發現一名男子已經陳屍在內。

管理員趕緊通報轄區警分局，警方到場發現，死者是一名20歲的陳姓大學生，他用繩索上吊輕生；警方初步鑑識後，排除他殺嫌疑，由於現場沒有遺書，因此警方先通知家人，並調閱大樓監視器，以釐清大學生死亡原因。