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外送員搶快內幕曝光 他發文2000字嘆：制度不合理

北市防火巷不明原因起火 消防員迅速撲滅

2019-10-15 21:51聯合報 記者蔡翼謙／台北即時報導

北市大同區延平北路三段23巷後方防火巷，今天晚上8點多不明原因起火，巷弄住戶聞到濃濃焦味，趕出查看報警，消防獲報趕到，立刻布水線入巷滅火，數分鐘內就撲滅火勢；當時台電人員也現場檢查外部電線，經確認均無電，消防局將進一步釐清起火原因。

北市大同區延平北路三段23巷後方防火巷，今天晚上8點多不明原因起火。記者蔡翼謙／...
北市大同區延平北路三段23巷後方防火巷，今天晚上8點多不明原因起火。記者蔡翼謙／攝影
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北市大同區延平北路三段23巷後方防火巷，今天晚上8點多不明原因起火。記者蔡翼謙／...
北市大同區延平北路三段23巷後方防火巷，今天晚上8點多不明原因起火。記者蔡翼謙／攝影
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北市大同區延平北路三段23巷後方防火巷，今天晚上8點多不明原因起火。記者蔡翼謙／攝影
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北市大同區延平北路三段23巷後方防火巷，今天晚上8點多不明原因起火。記者蔡翼謙／攝影
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