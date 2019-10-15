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空軍海鷗救護隊換裝黑鷹直升機 救援高山症登山客

2019-10-15 15:57聯合報 記者魯永明／嘉義即時報導

空軍嘉義基地救護隊今天清晨，派遣新換裝漆上白底紅十字圖案的黑鷹直升機UH-60M，飛往台中市和平區雪山山區，將1名高山症引發肺水腫的男登山客吊掛上機，安全運送下山送醫救治；國人熟悉的「藍海鷗」美製S-70C直升機齡老舊，屆齡汰除，走入歷史，救護隊完成換裝，現役法製EC225「超級山獅」及UH-60M黑鷹直升機服勤，搶救山難海難等救護任務。

空軍說，嘉義基地救護隊清晨6點20分，接獲國軍搜救中心命令，派遣UH-60M機型，到台中市和平區雪山山區，協助高山症引發肺水腫男登山客後送救援，上午7點15分抵達目標區後，7點30分順利吊掛患者上機，7點46分降落台中市東勢區河濱公園，由地面救援單位接替後送，順利完成救援任務。

隸屬空軍嘉義基地第四聯隊的海鷗救護隊，至今69年歷史，美製S-70C直升機是國人熟悉的「藍海鷗」，機齡大多逾30年，屆齡汰除，去年國防部撥交陸軍航空隊向美國採購15架全新UH-60M黑鷹直升機換裝，連同3架法製EC225「超級山獅」直升機，接替國人熟悉的S-70C「藍海鷗」直升機。

黑鷹救護直升機，未採用救護隊傳統亮藍色塗裝，機身維持陸航墨綠色及三碼飛機序號（空軍為四碼），唯一差別是在機頂與兩側，漆上白底紅十字圖案，塗掉「陸軍」字樣，陸航引進黑鷹直升機，兩側各加裝一挺機槍，移交空軍將維持，代表救護隊任務逐漸向「戰鬥搜救」範疇前進。

國人熟悉的「藍海鷗」美製S-70C直升機齡老舊，屆齡汰除，救護隊完成換裝，現役U...
國人熟悉的「藍海鷗」美製S-70C直升機齡老舊，屆齡汰除，救護隊完成換裝，現役UH-60M黑鷹救護直升機。圖／取自空總臉書
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空軍嘉義基地救護隊清晨派遣黑鷹救護直升機UH-60M，飛往台中市和平區雪山，將1...
空軍嘉義基地救護隊清晨派遣黑鷹救護直升機UH-60M，飛往台中市和平區雪山，將1名高山症引發肺水腫男登山客吊掛上機，運送下山送醫。圖／取自空總臉書
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空軍嘉義基地救護隊清晨派遣黑鷹救護直升機UH-60M，飛往台中市和平區雪山，將1...
空軍嘉義基地救護隊清晨派遣黑鷹救護直升機UH-60M，飛往台中市和平區雪山，將1名高山症引發肺水腫男登山客吊掛上機，運送下山送醫。圖／取自空總臉書
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空軍嘉義基地救護隊清晨派遣黑鷹救護直升機UH-60M，飛往台中市和平區雪山，將1名高山症引發肺水腫男登山客吊掛上機，運送下山送醫。圖／取自空總臉書
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空軍嘉義基地救護隊清晨派遣黑鷹救護直升機UH-60M，飛往台中市和平區雪山，將1名高山症引發肺水腫男登山客吊掛上機，運送下山送醫。圖／取自空總臉書
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黑鷹直升機空軍嘉義
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