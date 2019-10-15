新北17日找2大美食平台開會 另擬辦機車卸貨停車格

2019-10-15 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ／新北即時報導



美食外送員近日重大車禍事故頻傳，新北市交通局17日將邀集交通部道安委員會和監理所、警察局、勞工局以及Foodpanda、Uber Eats等2家業者，開會研討道路交通安全因應對策；另外針對交通工程及措施部分，交通局將研擬開辦機車卸貨停車格，及透過業者鼓勵外送員參與交通安全研習。

新北市交通局長鍾鳴時表示，針對食物外送員議題有3層次問題，其中包括勞工關係與企業責任、網路派遣與人因限制、行車安全與交通管理，其中針對「行車安全與交通管理」部分，周四將邀集交通部道安委員會和監理機關、警察局、勞工局等相關單位和業者開會研擬對策。

新北市交通局交通安全科長林昭賢表示，會議當天將依衛福部訂立「食物外送員作業安全指引」，在企業平台面要求業者落實作業車輛安全和人員行車安全教育訓練，包括作業前檢查車輛輪胎、煞車等安檢，而在人員行車安全教育訓練方面，則要求外送人員行車不搶快、注意轉彎死角及遵守交通規則等。