吊臂鉤橫懸路中央擊中轎車 車主氣結喊「衰」

2019-10-15 15:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ／高雄即時報導



高雄1輛吊臂車今天上午在馬路上施工，吊臂橫在丁字路口，吊臂鉤竟懸在路中央，不巧吊臂鉤正擊中路過的轎車。開轎車的周姓男子嚇了一跳，趕緊停車，發現吊臂鉤擊破他的轎車前擋風玻璃及遮雨窗，直呼真「衰」。周表示，幸好打中的車子，要是吊臂鉤擊中路過的機車騎士，後果不堪設想。

這輛吊臂工程車是高雄市三民區某工程公司的車輛，今天上午施工前，並未申請施工路權。賴姓司機發現垂下的吊臂鉤打中路過轎車，一再向開轎車的周姓男子致歉，表示會全部理賠周的損失。

據了解，今天上午11點多，賴姓司機將吊臂車停在高雄市前鎮區瑞祥街與隆斌街口施工，吊臂伸到丁字路口，突然放下吊臂鉤，由於吊臂鉤垂下的高度不高，60歲的周姓男子開車經過，不巧被垂下的吊臂鉤擊中，將轎車前擋風玻璃擊裂，右前遮雨窗也破裂，氣得周姓男子報警處理。

「真衰！」周姓男子說，工程沒有工作人員指揮，吊臂鉤橫在路中央，來往的人車實在不容易察覺，今天幸好是打中車子，要是打中路過的機車騎士，搞不好要出人命。