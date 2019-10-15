日女臉書大讚「台警好」原來是警界李千娜又建功

2019-10-15 14:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ／台中即時報導



台中市第四警分局女警薛郁琦備勤時，有熱心市民拾獲一個背包交到派出所招領，薛檢視背包內物品後，發現有日幣及機票，薛立即撥打航空公司電話，請失主到派出所領回，不到30分鐘，年輕的日本女子Rikako就到派出所，因薛有日文二級檢定合格，所以以流利日文與日女溝通，日女十分感謝薛的協助，除了互加為臉書好友外，回日本後還在臉書大讚「台灣警察真好」。

台中市第四警分局春社所表示，女警薛郁琦前天下午備勤時，因有位市民在公車候車亭拾獲一個背包，拿到派出所招領，經女警仔細檢查背包，發現包內有日幣2.4萬元、機票1張，女警撥打該航空公司服務專線，請業者幫忙連繫失主，不到半小時，日籍女子Rikako（19歲）走進派出所。

女警發現日女聽不懂中文，因此用日文與Rikako溝通，Rikako聽到女警會講日文，馬上綻開笑顏，表示有人通知到派出所領回遺失物，當Rikako看到出女警拿出背包，不停笑著以日文向女警說「謝謝」，雙方還開心的合影，並交換臉書帳戶互設好友，Rikako還在回國後，在臉書上描述經過，並稱讚「台灣的警察真的很好」。

台中市第四警分局春社所表示，女警薛郁琦是台中科技大學應用外語系畢業，通過日文二級檢定，是派出所的人體翻譯機，只要有日籍旅客上門求助，都會派她出馬，也有很多同事認為薛的外型神似歌手李千娜。