親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

實驗，教育行不行？填問卷抽好獎 得獎名單公布

日女臉書大讚「台警好」原來是警界李千娜又建功

2019-10-15 14:44聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第四警分局女警薛郁琦備勤時，有熱心市民拾獲一個背包交到派出所招領，薛檢視背包內物品後，發現有日幣及機票，薛立即撥打航空公司電話，請失主到派出所領回，不到30分鐘，年輕的日本女子Rikako就到派出所，因薛有日文二級檢定合格，所以以流利日文與日女溝通，日女十分感謝薛的協助，除了互加為臉書好友外，回日本後還在臉書大讚「台灣警察真好」。

台中市第四警分局春社所表示，女警薛郁琦前天下午備勤時，因有位市民在公車候車亭拾獲一個背包，拿到派出所招領，經女警仔細檢查背包，發現包內有日幣2.4萬元、機票1張，女警撥打該航空公司服務專線，請業者幫忙連繫失主，不到半小時，日籍女子Rikako（19歲）走進派出所。

女警發現日女聽不懂中文，因此用日文與Rikako溝通，Rikako聽到女警會講日文，馬上綻開笑顏，表示有人通知到派出所領回遺失物，當Rikako看到出女警拿出背包，不停笑著以日文向女警說「謝謝」，雙方還開心的合影，並交換臉書帳戶互設好友，Rikako還在回國後，在臉書上描述經過，並稱讚「台灣的警察真的很好」。

台中市第四警分局春社所表示，女警薛郁琦是台中科技大學應用外語系畢業，通過日文二級檢定，是派出所的人體翻譯機，只要有日籍旅客上門求助，都會派她出馬，也有很多同事認為薛的外型神似歌手李千娜。

春社所呼籲，轄內的彩虹眷村遊客相當多，外籍旅客慕名前來，提醒民眾出遊上下車或進出旅店，務必再次檢查隨身攜帶的物品，以避免貴重財物遺失，才能玩得更盡興！

台中市第四警分局女警薛郁琦前天協助日本女旅客尋回背包，兩人在派出所合影。圖／第四...
台中市第四警分局女警薛郁琦前天協助日本女旅客尋回背包，兩人在派出所合影。圖／第四警分局提供
分享
台中市第四警分局女警薛郁琦前天協助日本女旅客尋回背包，日女回國後，還在臉書描述經...
台中市第四警分局女警薛郁琦前天協助日本女旅客尋回背包，日女回國後，還在臉書描述經過，稱讚台灣警察。圖／第四警分局提供
分享

台中市警察失主
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

太扯！酒後翻船1死1命危 竟然海上漂流10小時才求救

2019-10-15 12:18

國2傳超跑深夜車禍？真相是2車變換車道釀3傷意外

2019-10-15 11:59

影／鰲峰山鬥毆10多人打架8人受傷 查扣K他命

2019-10-15 11:42

分手心懷怨懟 前女友夜半傳訊恐嚇、潑糞洩恨

2019-10-15 13:35

殉職警消靈柩出殯剎那 特搜同袍淚崩喊：請上車

2019-10-15 12:31

救災檢討 跨港斷橋油罐車沒掉下來「不幸中大幸」

2019-10-15 11:16

詹惟中女兒簽經紀約又反悔？ 告娛樂公司歸還150萬元

2019-10-15 13:21

新店出現假買手機真搶劫男子 警方擴大調閱追查中

2019-10-15 14:46

影／「勇消一路好走」靈柩出殯 弟兄齊落淚

2019-10-15 14:39

婦闖紅燈走斑馬線被撞死 小黃司機遭判刑10月

2019-10-15 14:25

桃市八德車禍「碰」一聲 毛小孩嚇到跳起來

2019-10-15 13:21

影／工程師昏死路口驚險一瞬 護理師和路人齊力救回他

2019-10-15 12:41

東勢警局收到「愛心禮物」 自助又睦鄰設置緊急救護站

2019-10-15 12:10

影／雪山北峰登山一人高山症發作 直升機吊掛救援

2019-10-15 12:04

逛家樂福起口角 男吐口水被拍下遭起訴

2019-10-15 11:51

桃園西濱區間測速上路 限速90公里違規罰3000起跳

2019-10-15 11:41

U值媒／政府長照2.0經費「夠用」的秘密

2019-10-15 11:38

老婦行經《女兵日記》宣傳活動跌傷 3承辦人獲不起訴

2019-10-15 11:34

虐童致死判無期 獨子凶嫌稱要養家聲請停押遭駁回

2019-10-15 11:32

追查南方澳斷橋 黃國昌：帳冊出現臨時工父母、朋友

2019-10-15 11:32

準巡官派出所見習 逮獲300公斤遭竊銅線建功

2019-10-15 11:32

詐騙老哏「你兒子走私毒品出包」 老翁嚇壞急奔派出所

2019-10-15 11:16

影／哀悼兩勇消殉職 徐國勇：可以不進去 可能是最好的

2019-10-15 11:16

紅色法拉利快速道路飆149公里 重罰8000且車主吊照

2019-10-15 10:20

南方澳大橋崩塌致六死...台鐵拍板11月前體檢這九座橋

2019-10-15 10:14

婦人失智闖紅燈呆站斑馬線被撞 騎士、行人都判有罪

2019-10-15 10:00

新北3人酒後划船出海翻覆 1死1命危 1男自行上岸失聯

2019-10-15 09:48

林口海邊搭船翻覆 1人溺斃

2019-10-15 09:40

仁武園藝行凌晨失火 連戶外兩部貨車也燒毀

2019-10-15 09:22

緬懷殉職兩勇消 徐國勇、蘇嘉全到場

2019-10-15 09:15

台中市霧峰區四德路連棟鐵皮建築 深夜四戶失火

2019-10-15 08:08

影／兩勇消殉職今早公祭 中市消防局各分隊鳴笛敬悼

2019-10-15 07:36

蔡依林演唱會黃牛票 匯款即失聯

2019-10-15 01:10

富岡外海幽靈船 勘驗非台籍

2019-10-15 00:05

竹市民宅夜間火警火勢猛烈 一人無呼吸心跳

2019-10-15 00:04

高雄楠梓要趕到鳳山生產 警鳴笛開道僅18分抵達

2019-10-15 00:01

鼻頭角祕境1死1傷 瑞芳建議：禁區開罰

2019-10-14 23:18

高雄知名燒肉店晚間火警 3員工吸入過量濃煙嗆傷送醫

2019-10-14 22:37

領隊帶隊攀玉山 登山口不明原因猝死

2019-10-14 20:25
看更多

熱門文章

廟會美女禮生胸前大岔 低頭鞠躬吸眾睛

2019-10-14 16:42

客人指定「95九分滿」加油妹聽了愣住 她一看螢幕秒懂

2019-10-15 10:33

潘恒旭遭評「人品太差」 律師：被馮光遠當小弟

2019-10-14 16:14

殉職警消靈柩出殯剎那 特搜同袍淚崩喊：請上車

2019-10-15 12:31

高雄知名燒肉店晚間火警 3員工吸入過量濃煙嗆傷送醫

2019-10-14 22:37

連千毅商品鑑定部分出爐 6品牌16件都假的

2019-10-15 11:18

街友理直氣壯少付10元意麵錢 老闆娘：感覺很差

2019-10-14 16:01

竹市民宅夜間火警火勢猛烈 一人無呼吸心跳

2019-10-15 00:04

陽明山民宅火警 火勢雖控制消防搜尋受困人員

2019-10-14 16:46

領隊帶隊攀玉山 登山口不明原因猝死

2019-10-14 20:25

獨／暖心！台中殉職消防員專戶開10天 湧入574萬善款

2019-10-14 14:52

聯大路事故死了一個大學生後 取締第一天超速2件

2019-10-14 17:14

影／兩勇消殉職今早公祭 中市消防局各分隊鳴笛敬悼

2019-10-15 07:36

影／哀悼兩勇消殉職 徐國勇：可以不進去 可能是最好的

2019-10-15 11:16

台中市霧峰區四德路連棟鐵皮建築 深夜四戶失火

2019-10-15 08:08

高雄楠梓要趕到鳳山生產 警鳴笛開道僅18分抵達

2019-10-15 00:01

桃園西濱區間測速上路 限速90公里違規罰3000起跳

2019-10-15 11:41

台中清水鰲峰山10多人打群架 8人受傷

2019-10-15 10:14

以巧克力誘姦女乘客還「留種」 優良公車司機重判6年半

2019-10-15 11:09

被罵下賤、勾引男人 女模辛尤里沒出庭求償宣告落空

2019-10-14 15:27

海邊射擊「讓子彈飛」 彈殼掉引擎蓋露餡被法辦

2019-10-14 16:44

紅色法拉利快速道路飆149公里 重罰8000且車主吊照

2019-10-15 10:20

台大男遭2前女友控軟禁性侵 獲不起訴

2019-10-15 11:21

性侵犯付不足36萬賠償金 二審以他工作生變仍給緩刑

2019-10-15 06:49

太扯！酒後翻船1死1命危 竟然海上漂流10小時才求救

2019-10-15 12:18

最高法院限量分案？ 鄭玉山：法官很快就會退休

2019-10-14 15:22

毒梟承諾千萬紅包 警指導闖關

2019-10-15 01:00

夜市排骨酥6塊150超暴利？網揭原因 「北部人真可憐」

2019-10-15 13:56

新北3人酒後划船出海翻覆 1死1命危 1男自行上岸失聯

2019-10-15 09:48

消防員殉職15日公祭 禮儀業者客製「手型花山」送一程

2019-10-14 17:32

妻子無故懷疑先生嫖妓 長期失和請求離婚法官判准

2019-10-14 20:28

美髮師墜樓亡男友傳訊「一起死」母親求償：我為了孫子

2019-10-14 18:41

桃市八德車禍「碰」一聲 毛小孩嚇到跳起來

2019-10-15 13:21

潤寅案 律師：北院「指導」卷證可攜出複印

2019-10-14 15:25

91歲老婦綠燈過馬路 遭左轉廂型車撞擊身亡

2019-10-14 17:34

富岡外海幽靈船 勘驗非台籍

2019-10-15 00:05

國2傳超跑深夜車禍？真相是2車變換車道釀3傷意外

2019-10-15 11:59

追查南方澳斷橋 黃國昌：帳冊出現臨時工父母、朋友

2019-10-15 11:32

婦人失智闖紅燈呆站斑馬線被撞 騎士、行人都判有罪

2019-10-15 10:00

相信導航誤入漆黑山徑 車輪騰空險翻嚇哭女車主

2019-10-14 16:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top