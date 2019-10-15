詹惟中女兒簽經紀約又反悔？ 告娛樂公司歸還150萬元

2019-10-15 13:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／台北即時報導



命理師詹惟中的女兒詹可安曾和某娛樂公司簽署經紀合約，但詹惟中認為女兒當時簽約未滿20歲，且只有妻子單方面同意，故提告主張女兒經紀約無效，要求娛樂公司返還150萬元。台北地方法院今天開庭，娛樂公司張姓法定代理人到庭指出，公司也是受害者，簽署經紀合約不能說簽就簽，說解約就解約，否則公司彷彿被耍一般。

詹惟中提告主張，女兒詹可安簽約時未滿20歲，屬於未成年人，但簽經紀約卻只有他妻子單方面同意，他並沒有同意女兒和娛樂公司簽約，認為女兒經紀約無效，娛樂公司應退還已付的150萬元。

法院今天開庭，詹的委任律師表示，詹可安和娛樂公司間另有一分合約，雖然不在本案訴訟範圍，但詹可安當時給付5萬元卻只上2堂表演課程，該費用應可抵娛樂公司為詹可安支付的費用。

娛樂公司張姓法定代理人說，公司不知道詹可安為父母共同監護，當初詹母也把合約帶回去修改很久，「但合約不能說簽就簽，說要解約就解約」，若對方堅持解約，公司方也願意溝通討論，公司也為詹可安支付34萬多元的費用，對方應該有所補償；若真須返還款項，應該扣除34萬餘元後，剩餘金額雙方各承擔一半損失。