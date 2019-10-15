殉職警消靈柩出殯剎那 特搜同袍淚崩喊：請上車

2019-10-15 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ／台中即時報導



台中市消防員謝志雄、張哲嘉英勇救火殉職，今早舉辦告別式，中午11點25分兩靈柩由家屬帶出，台中市消防局特搜大隊排成兩列、敬禮致哀，靈柩上車剎那，特搜隊同袍齊聲大喊，「請上車」，鐵漢的特搜隊員不經落下男兒淚、敬禮的手與肩膀不停顫抖，隨後台中市大隊與各分隊齊鳴笛哀悼，向兩位消防英雄致敬。

消防員謝志雄(33歲)、張哲嘉(32歲)本月3日支援台中市大雅違建工廠火警，兩人不幸殉職，今天早上在台中市殯儀館舉行告別式，內政部長徐國勇、立法院長蘇嘉全、消防署長陳文龍、台中市長盧秀燕等人到場弔唁、捻香並頒贈褒揚令等。

中午11點25分，兩家屬與靈柩步出會場，準備上車，台中市消防局特搜大隊排成兩列在走道旁，火警當時負責帶兩人的小隊長周正斌也在隊伍中，神情哀傷，緊閉雙唇，家屬帶著謝志雄、張哲嘉靈柩行經隊員身邊時，不少隊員紅了眼眶，落下淚水。

特搜隊同袍環列兩車身邊，看著靈柩上車瞬間，同袍崩潰大喊，「請上車」，許多特搜弟兄再也止不住淚水，敬禮的手與穿著黃色特搜衣的肩膀不停顫抖，目送殉職弟兄最後一程。