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重刑行不行？酒駕「重刑化」利大於弊？

殉職警消靈柩出殯剎那 特搜同袍淚崩喊：請上車

2019-10-15 12:31聯合報 記者林佩均／台中即時報導

台中市消防員謝志雄、張哲嘉英勇救火殉職，今早舉辦告別式，中午11點25分兩靈柩由家屬帶出，台中市消防局特搜大隊排成兩列、敬禮致哀，靈柩上車剎那，特搜隊同袍齊聲大喊，「請上車」，鐵漢的特搜隊員不經落下男兒淚、敬禮的手與肩膀不停顫抖，隨後台中市大隊與各分隊齊鳴笛哀悼，向兩位消防英雄致敬。

消防員謝志雄(33歲)、張哲嘉(32歲)本月3日支援台中市大雅違建工廠火警，兩人不幸殉職，今天早上在台中市殯儀館舉行告別式，內政部長徐國勇、立法院長蘇嘉全、消防署長陳文龍、台中市長盧秀燕等人到場弔唁、捻香並頒贈褒揚令等。

中午11點25分，兩家屬與靈柩步出會場，準備上車，台中市消防局特搜大隊排成兩列在走道旁，火警當時負責帶兩人的小隊長周正斌也在隊伍中，神情哀傷，緊閉雙唇，家屬帶著謝志雄、張哲嘉靈柩行經隊員身邊時，不少隊員紅了眼眶，落下淚水。

特搜隊同袍環列兩車身邊，看著靈柩上車瞬間，同袍崩潰大喊，「請上車」，許多特搜弟兄再也止不住淚水，敬禮的手與穿著黃色特搜衣的肩膀不停顫抖，目送殉職弟兄最後一程。

隨後台中市大隊與各分隊齊鳴笛哀悼，向兩位消防英雄致敬，靈車行駛至兩人生前服務的特搜大隊西屯分隊，西屯分隊隊員將舉隊旗、列隊敬禮，敬悼兩位英勇殉職弟兄謝志雄、張哲嘉，隨後前往東海火化場。

謝志雄、張哲嘉的帶隊小隊長周正斌(右一)列隊目送兩名殉職弟兄最後一程，周正斌神情...
謝志雄、張哲嘉的帶隊小隊長周正斌(右一)列隊目送兩名殉職弟兄最後一程，周正斌神情哀傷，緊閉雙唇。記者林佩均／攝影
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同袍的台中市特搜大隊隊員送殉職弟兄最後一程，忍不住悲痛落淚。記者林佩均／攝影
同袍的台中市特搜大隊隊員送殉職弟兄最後一程，忍不住悲痛落淚。記者林佩均／攝影
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同袍的台中市特搜大隊隊員送殉職弟兄最後一程，忍不住悲痛落淚。記者林佩均／攝影
同袍的台中市特搜大隊隊員送殉職弟兄最後一程，忍不住悲痛落淚。記者林佩均／攝影
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謝志雄、張哲嘉的帶隊小隊長周正斌(右一)列隊目送兩名殉職弟兄最後一程，周正斌神情...
謝志雄、張哲嘉的帶隊小隊長周正斌(右一)列隊目送兩名殉職弟兄最後一程，周正斌神情哀傷，緊閉雙唇。記者林佩均／攝影
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同袍的台中市特搜大隊隊員送殉職弟兄最後一程，忍不住悲痛落淚。記者林佩均／攝影
同袍的台中市特搜大隊隊員送殉職弟兄最後一程，忍不住悲痛落淚。記者林佩均／攝影
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同袍的台中市特搜大隊隊員送殉職弟兄最後一程，忍不住悲痛落淚。記者林佩均／攝影
同袍的台中市特搜大隊隊員送殉職弟兄最後一程，忍不住悲痛落淚。記者林佩均／攝影
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同為消防員的胞兄捧著弟弟張哲嘉的牌位，家屬神情哀傷。記者林佩均／攝影
同為消防員的胞兄捧著弟弟張哲嘉的牌位，家屬神情哀傷。記者林佩均／攝影
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台中市消防員
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