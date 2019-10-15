太扯！酒後翻船1死1命危 竟然海上漂流10小時才求救

2019-10-15 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ／新北即時報導



今天凌晨發生在新北市林口海邊的民眾酒後出海划船翻覆意外，造成1死1昏迷慘劇，事發後自行游上岸卻失聯的陳姓男子，上午10時許已向警方到案說明，原來他們竟然昨天下午就已出海，在海上漂流將近10個小時才通報求救。

據了解，一群分別住在林口、新莊、土城等地的朋友，因為喜歡釣魚，在與林口區交界的八里區下罟里海邊搭建小木屋工寮存放器材和小船。

昨天下午２時許，7名友人相約到小木屋烤肉喝酒聊天，後來61歲曾女、47歲蔡女吵著說沒搭過船，大約下午5時許，55歲陳男便直接拿起木槳，帶2女乘坐1艘單體玻璃纖維無動力拼裝小船出海遊玩。

3人酒後出海划船，其實過沒多久便發現退潮加上風浪太大划不回岸，但身上都沒帶手機，無法求救。其他喝酒朋友目視小船離岸不遠僅約200公尺，也沒發現異狀，入夜先後離去，小船竟然就這樣在海上漂流將近10個小時。

約在今天凌晨2時許，小船往南漂流到林口區南灣頭濱海步道附近海域被大浪打翻，陳男和溺水昏迷的曾女也被浪推上岸，當時蔡女仍落海失蹤，陳男卻沒有報案，反而打電話叫朋友開車送曾女到輔大醫院（急救後仍昏迷插管命危），自己則因為泡水受凍，直接跑回家休息搞失聯。

直到凌晨3時許，新北市消防局才獲報蔡女落海失蹤，陸續轉報海巡署、空勤總隊，動員直升機和巡防艇配合岸際人員從陸海空展開搜索，遲至清晨6時55分，岸巡人員在翻船海域南側礫石灘，尋獲被浪打上岸已無呼吸心跳的蔡女，救護車送往林口長庚醫院急救後，宣告不治。