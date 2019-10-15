桃園西濱區間測速上路 限速90公里違規罰3000起跳

2019-10-15 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／桃園即時報導



既新北萬里隧道、台北自強隧道實施平均速率自動偵測照相系統後，桃園市台61線觀音至新屋段也已完成區間測速架設，北上、南下雙向全長約5公里多路段，未來通過時間不得少於187秒，超速愈20公里、低於171秒者，將吃上3000元以上罰單，目前為宣導、測試階段，預計明年1月1日上路。

由於台61線西濱道路使用率越來越高，過去也曾因用路人超速釀多起重大死傷事故，桃園警方這次和公路總局第一區養護工程處合作，目前已在台61線西濱道路北上52.430公里至47.150公里處，與南下47.250公里至52.530公里處，設置桃園市首處「區間平均測速照相系統」。

警方說，在起、迄點的門架上裝有8套可辨識車牌測速錄影設備、4套全景攝影機，及11面告示牌，而台61線桃園路段速限為90公里，執法區間包括北上5265公尺、南下5273公尺，通過時間均不得少於187秒，未來則將以超速愈20公里，也就是時速達111公里，通過時間117秒為舉發對象。

桃園市警局交通大隊表示，區間測速適合用在封閉型道路，從整個路段的平均速度計算，可以拉長執法距離，針對違規超速者開罰；相對於固定測速照相桿，民眾若熟悉設置地點，加上導航提醒等，只要事前踩煞車就能規避，通過後隨即加速，對於平常開快車習慣錯誤觀念仍無法遏止。