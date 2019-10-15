救災檢討 跨港斷橋油罐車沒掉下來「不幸中大幸」

2019-10-15 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／宜蘭即時報導



宜蘭縣南方澳跨港大橋1日斷裂，中央及地方動員龐大救災動能，縣政府今天在縣務會議針對救災過程進行檢討，由於這次動用的大型吊掛機具超乎想像，建議必須建立國內大型救災機具及專業救災人力資料，萬一重大災害可立即調派到場。

9點半斷橋當下，除了一輛來不及過橋的油罐車起火燃燒冒出濃煙，還壓毀橋下3艘漁船，船上有6名外籍漁工。救人第一，但是橋重上千公噸、船重400公噸，縣消防局10點50分調到大型吊掛機具，仍不足以因應，又連絡啓德機械起重工程公尺吊具，後來才由交通部徵調全國最大1萬噸級的海上作業平台船到場，10日上午把巨大橋拱一次吊離，這也是最重要的保全證物。

縣政府今天在縣務會議檢討救災，消防局長徐松奕表示，斷橋時，幸好油罐車卡在Y型鋼拱沒掉下來，應該算是「不幸中的大幸」，否則壓到橋下3艘船，或引爆油罐車上載的油料，後果難以想像。

救災團隊在24小時內打通橋下臨時航道，50小時尋獲6名罹難外籍漁工遺體。縣消防局從10月1日搜救到10月3日總共出動458人次、86輛車及25艘船艇，縣警察局也動員警力維持救災「黃金通道」，以利前前後後一千多人次救災人力及數百輛車進出。