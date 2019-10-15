影／哀悼兩勇消殉職 徐國勇：可以不進去 可能是最好的

2019-10-15 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ／台中即時報導



台中市兩名消防員救火殉職，今早舉行聯合公祭，內政部長徐國勇、立法院長蘇嘉全、消防署署長陳文龍、台中市長盧秀燕等人到場致哀。徐國勇受訪提到，有關消防法在立院協商，退避權部分，在衡量搶救的目的與災害風險之下，消防員如果可以不進去的話，可能是最好的。

台中市消防員謝志雄、張哲嘉不幸殉職，今早在台中市立殯儀館舉行聯合公祭，內政部長徐國勇進場前受訪表示，今天以沉痛的心情送兩位弟兄最後一程，感謝他們對國家的貢獻，對家屬致上最大哀悼。

徐國勇提到，昨天消防法在立法院的協商，有關資訊權、調查權，也就是災害調查會將成立，另外有關退避權部分，在衡量搶救的目的與災害風險之下，消防員如果可以不進去的話，可能是最好的，原則上都會納入討論，至於相關細節、協商結果，現在委由消防署來做相關辦法的規定。

會場內由徐國勇、蘇嘉全、盧秀燕、陳文龍與台中市消防局長曾進財等人，分別頒發褒揚令、消防楷模與專業獎章、小隊長晉陞令及消防榮譽章。靈柩覆蓋消防旗、國旗，將入祀忠烈祠，讓後人永遠緬懷。

現場來自全國各地約一千多名消防弟兄到場致哀、捻香，會場擺放謝、張兩人生前搶救照片，現場播放回顧影片，不少弟兄邊看著影片，難掩情緒落淚，令人鼻酸。