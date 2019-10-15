詐騙老哏「你兒子走私毒品出包」 老翁嚇壞急奔派出所

中壢警分局自強所警員謝峻傑、劉子立、吳瑞橋於昨日下午1點55分許接獲民眾急奔派出所求助，表示兒子遭拘禁要三百萬贖金才能贖人，員警警覺為詐騙手法，細心安撫求證，才讓被詐騙集團嚇壞的老夫婦免於受騙，保住百萬金錢。

昨日下午1點55分許，尤姓老翁慌張跑進派出所，氣喘吁吁地重覆說著兒子被打、要交錢才會放人，值班警員吳瑞橋見尤父患有重聽又急得手足無措，一邊安撫一邊耐心詢問案情，得知原來是剛在家與妻子接到電話，電話一頭兒子哭喊著要尤父救他隨即被搶走手機，對方表示兒子利用赴大陸出差期間，協助走私毒品出包，買主損失上百萬，現已將兒子拘禁，要家屬拿三百萬才願意放人，夫妻兩人一時慌了手腳，電話又被占線無法撥給兒子，尤父才急奔派出所求救。

警員謝峻傑、劉子立警覺應是典型詐騙手法，立刻安撫尤父並協助聯繫兒子公司求證，經公司輾轉與遠在大陸出差的兒子取得連繫，確認他安然無恙，尤父才卸下心中大石，並由員警陪同返家與妻子解說，嚇壞的兩人才回神破涕為笑，表示平常電視新聞看這麼多，自己遇上還是驚慌失措，差點遭騙交付大筆金錢。