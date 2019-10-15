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影／殉職勇消公祭 徐國勇、蘇嘉全到場獻花致意

2019-10-15 11:16攝影中心 記者黃仲裕／台中即時報導

台中市大雅區日前鐵皮工廠發生大火，造成消防員謝志雄、張哲嘉殉職，今天在台中市生命禮儀管理處崇德館舉行追思公祭，立法院長蘇嘉全、內政部長徐國勇出席獻花致意，現場參與民眾紛紛繫上黃絲帶，會中播放追思影片時，許多民眾泣不成聲，場面哀戚。

台中大雅鐵皮屋大火殉職消防隊員今天舉行公祭。記者黃仲裕／攝影
台中大雅鐵皮屋大火殉職消防隊員今天舉行公祭。記者黃仲裕／攝影
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台中市消防員謝志雄、張哲嘉救火殉職，今天上午舉行公祭儀式，內政部長徐國勇到場捻香...
台中市消防員謝志雄、張哲嘉救火殉職，今天上午舉行公祭儀式，內政部長徐國勇到場捻香。記者黃仲裕／攝影
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台中市消防員謝志雄、張哲嘉救火殉職，今天上午舉行公祭儀式，立法院長蘇嘉全到場致意...
台中市消防員謝志雄、張哲嘉救火殉職，今天上午舉行公祭儀式，立法院長蘇嘉全到場致意。記者黃仲裕／攝影
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台中市消防員謝志雄、張哲嘉救火殉職，今天上午舉行公祭儀式，同袍看到追思影片泣不成...
台中市消防員謝志雄、張哲嘉救火殉職，今天上午舉行公祭儀式，同袍看到追思影片泣不成聲。記者黃仲裕／攝影
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台中市徐國勇立法院
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