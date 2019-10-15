台中2勇消公祭 徐國勇：生命三權將入消防法

2019-10-15 11:42 中央社 台中15日電



台中大雅工廠火警，造成2名消防員殉職，2人的聯合公祭今天舉辦。內政部長徐國勇受訪表示，消防法修法會將資訊權、調查權與退避權納入，現在由消防署做相關辦法的擬定。

2名殉職的消防員公祭典禮，上午9時在台中市生命禮儀管理處崇德館景福廳舉辦，包括徐國勇、立法院長蘇嘉全、消防署長陳文龍、台中市長盧秀燕與台中市消防局長曾進財等人，都到場致意並頒發褒揚令、消防楷模與專業獎章、晉陞令及消防榮譽章等。

全台各地近千名警義消也都到場拈香，典禮在頒發獎章後，由特搜大隊隊員擔任覆旗官與覆旗手覆旗，宣讀殉職隊員的生平事蹟，最後由特搜隊員扶棺起靈，送往東海火化場火化，台中市消防局所屬各大隊與分隊，也將統一鳴笛哀悼，緬懷2名消防英雄。

蘇嘉全昨天召集朝野協商消防法，朝野黨團達成共識，將消防員退避權入法；若消防人員死亡或重傷，應組成災害事故調查會，成員納入基層人員，立法院總質詢結束後，將先處理消防法。

徐國勇今天會前受訪時表示，用沉痛的心情，來送2名消防弟兄最後一程，感謝他們對國家的貢獻，也要對家屬致上最大的哀悼。

徐國勇說，該有的撫卹與晉升小隊長都會辦理，昨天大家也了解消防法在立法院的協商，有關資訊權也都會入法，調查權也就是災害調查會，若在災害發生後會成立，另外有關退避權會衡量搶救的目的與災害的風險之下，消防員如果不進去火場的話，可能會最好，原則上都會納入修法，協商的結果現在由消防署做相關辦法的擬定。

台中市大雅區群峪免洗餐具物流中心，3日凌晨發生大火，造成特搜大隊西屯分隊的特搜隊員32歲張哲嘉、33歲謝志雄在火場中殉職，台中地檢署正深入調查事發原因與責任歸屬。