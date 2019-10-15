親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

厄瓜多危機12天：油價大戰，國家自爆前的「奇蹟和解」

台中2勇消公祭 徐國勇：生命三權將入消防法

2019-10-15 11:42中央社 台中15日電

台中大雅工廠火警，造成2名消防員殉職，2人的聯合公祭今天舉辦。內政部長徐國勇受訪表示，消防法修法會將資訊權、調查權與退避權納入，現在由消防署做相關辦法的擬定。

2名殉職的消防員公祭典禮，上午9時在台中市生命禮儀管理處崇德館景福廳舉辦，包括徐國勇、立法院長蘇嘉全、消防署長陳文龍、台中市長盧秀燕與台中市消防局長曾進財等人，都到場致意並頒發褒揚令、消防楷模與專業獎章、晉陞令及消防榮譽章等。

全台各地近千名警義消也都到場拈香，典禮在頒發獎章後，由特搜大隊隊員擔任覆旗官與覆旗手覆旗，宣讀殉職隊員的生平事蹟，最後由特搜隊員扶棺起靈，送往東海火化場火化，台中市消防局所屬各大隊與分隊，也將統一鳴笛哀悼，緬懷2名消防英雄。

蘇嘉全昨天召集朝野協商消防法，朝野黨團達成共識，將消防員退避權入法；若消防人員死亡或重傷，應組成災害事故調查會，成員納入基層人員，立法院總質詢結束後，將先處理消防法。

徐國勇今天會前受訪時表示，用沉痛的心情，來送2名消防弟兄最後一程，感謝他們對國家的貢獻，也要對家屬致上最大的哀悼。

徐國勇說，該有的撫卹與晉升小隊長都會辦理，昨天大家也了解消防法在立法院的協商，有關資訊權也都會入法，調查權也就是災害調查會，若在災害發生後會成立，另外有關退避權會衡量搶救的目的與災害的風險之下，消防員如果不進去火場的話，可能會最好，原則上都會納入修法，協商的結果現在由消防署做相關辦法的擬定。

台中市大雅區群峪免洗餐具物流中心，3日凌晨發生大火，造成特搜大隊西屯分隊的特搜隊員32歲張哲嘉、33歲謝志雄在火場中殉職，台中地檢署正深入調查事發原因與責任歸屬。

台中市徐國勇消防員
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

竹市民宅夜間火警火勢猛烈 一人無呼吸心跳

2019-10-15 00:04

救災檢討 跨港斷橋油罐車沒掉下來「不幸中大幸」

2019-10-15 11:16

影／兩勇消殉職今早公祭 中市消防局各分隊鳴笛敬悼

2019-10-15 07:36

高雄楠梓要趕到鳳山生產 警鳴笛開道僅18分抵達

2019-10-15 00:01

南方澳大橋崩塌致六死...台鐵拍板11月前體檢這九座橋

2019-10-15 10:14

仁武園藝行凌晨失火 連戶外兩部貨車也燒毀

2019-10-15 09:22

台中市霧峰區四德路連棟鐵皮建築 深夜四戶失火

2019-10-15 08:08

詐騙老哏「你兒子走私毒品出包」 老翁嚇壞急奔派出所

2019-10-15 11:16

紅色法拉利快速道路飆149公里 重罰8000且車主吊照

2019-10-15 10:20

影／鰲峰山鬥毆10多人打架8人受傷 查扣K他命

2019-10-15 11:42

桃園西濱區間測速上路 限速90公里違規罰3000起跳

2019-10-15 11:41

U值媒／政府長照2.0經費「夠用」的秘密

2019-10-15 11:38

準巡官派出所見習 逮獲300公斤遭竊銅線建功

2019-10-15 11:32

影／哀悼兩勇消殉職 徐國勇：可以不進去 可能是最好的

2019-10-15 11:16

婦人失智闖紅燈呆站斑馬線被撞 騎士、行人都判有罪

2019-10-15 10:00

林口海邊搭船翻覆 1人溺斃

2019-10-15 09:40

緬懷殉職兩勇消 徐國勇、蘇嘉全到場

2019-10-15 09:15

蔡依林演唱會黃牛票 匯款即失聯

2019-10-15 01:10

富岡外海幽靈船 勘驗非台籍

2019-10-15 00:05

鼻頭角祕境1死1傷 瑞芳建議：禁區開罰

2019-10-14 23:18

高雄知名燒肉店晚間火警 3員工吸入過量濃煙嗆傷送醫

2019-10-14 22:37

領隊帶隊攀玉山 登山口不明原因猝死

2019-10-14 20:25

台南市安南區花生加工廠失火 煙囪起火未波及廠房

2019-10-14 20:22

91歲老婦綠燈過馬路 遭左轉廂型車撞擊身亡

2019-10-14 17:34

消防員殉職15日公祭 禮儀業者客製「手型花山」送一程

2019-10-14 17:32

聯大路事故死了一個大學生後 取締第一天超速2件

2019-10-14 17:14

警急闖楠梓摩鐵救人 見男擁2刀血染床單

2019-10-14 16:58

陽明山民宅地下室起火 消防員衝火場救出1男

2019-10-14 16:52

相信導航誤入漆黑山徑 車輪騰空險翻嚇哭女車主

2019-10-14 16:50

陽明山民宅火警 火勢雖控制消防搜尋受困人員

2019-10-14 16:46

恍神、病發？ 轎車撞機車行人3人輕重傷

2019-10-14 16:45

高山救溺難度高 救難隊員常要就地取材才能完成搜救

2019-10-14 15:51

中央分隔島當停車場 網友目擊警開單「好療癒」

2019-10-14 15:40

台中電廠附近工寮火警 火滅後發現一具焦屍

2019-10-14 15:28

獨／暖心！台中殉職消防員專戶開10天 湧入574萬善款

2019-10-14 14:52

影／南方澳漁民團體摃上要求道歉 李麗華：不需要

2019-10-14 14:22

鼻頭角祕境浪捲1死1傷／祕境非步道 風管處不管？

2019-10-14 14:21

打撈溺水遺體 救生衣塞石頭完成任務

2019-10-14 14:11

女國中生出門前不明原因自家墜樓 命危仍在搶救中

2019-10-14 13:56
看更多

熱門文章

走鼻頭祕境落海最後身影曝光 民眾驚：為何不聽勸？

2019-10-14 12:27

史上最大貨櫃走私1.5噸毒品 毒梟花千萬買通保三警員

2019-10-14 13:20

搭火車為省12元 台鐵列車長與小三婚外情曝光

2019-10-14 13:10

廟會美女禮生胸前大岔 低頭鞠躬吸眾睛

2019-10-14 16:42

遊覽車司機超狂停法他怕翻車 網虧：物理老師哭暈

2019-10-14 12:24

客人指定「95九分滿」加油妹聽了愣住 她一看螢幕秒懂

2019-10-15 10:33

潘恒旭遭評「人品太差」 律師：被馮光遠當小弟

2019-10-14 16:14

批韓國瑜挨告 名嘴黃光芹出庭反嗆「大砲打小鳥」

2019-10-14 14:06

高雄知名燒肉店晚間火警 3員工吸入過量濃煙嗆傷送醫

2019-10-14 22:37

街友理直氣壯少付10元意麵錢 老闆娘：感覺很差

2019-10-14 16:01

陽明山民宅火警 火勢雖控制消防搜尋受困人員

2019-10-14 16:46

竹市民宅夜間火警火勢猛烈 一人無呼吸心跳

2019-10-15 00:04

訂餐差點出人命？外送員比中指又掐脖攻擊 客：我當時快死了

2019-10-14 14:03

和美透天厝火災 7旬老翁二度灼傷有生命危險

2019-10-14 12:33

獨／暖心！台中殉職消防員專戶開10天 湧入574萬善款

2019-10-14 14:52

影／南方澳漁民團體摃上要求道歉 李麗華：不需要

2019-10-14 14:22

聯大路事故死了一個大學生後 取締第一天超速2件

2019-10-14 17:14

領隊帶隊攀玉山 登山口不明原因猝死

2019-10-14 20:25

高雄楠梓要趕到鳳山生產 警鳴笛開道僅18分抵達

2019-10-15 00:01

被罵下賤、勾引男人 女模辛尤里沒出庭求償宣告落空

2019-10-14 15:27

海邊射擊「讓子彈飛」 彈殼掉引擎蓋露餡被法辦

2019-10-14 16:44

性侵犯付不足36萬賠償金 二審以他工作生變仍給緩刑

2019-10-15 06:49

牙醫院長肢體碰觸、襲胸？ 年輕女員工控性騷不起訴

2019-10-14 13:46

影／兩勇消殉職今早公祭 中市消防局各分隊鳴笛敬悼

2019-10-15 07:36

毒梟承諾千萬紅包 警指導闖關

2019-10-15 01:00

男看空姐罷工影片恐嚇長榮首席副總 緩起訴1年寫悔過書

2019-10-14 12:02

PO影片賣豬鼻龜「1萬6000元誠可議」 繳2萬元換緩起訴

2019-10-14 13:49

台中市霧峰區四德路連棟鐵皮建築 深夜四戶失火

2019-10-15 08:08

妻子無故懷疑先生嫖妓 長期失和請求離婚法官判准

2019-10-14 20:28

美髮師墜樓亡男友傳訊「一起死」母親求償：我為了孫子

2019-10-14 18:41

最高法院限量分案？ 鄭玉山：法官很快就會退休

2019-10-14 15:22

女國中生出門前不明原因自家墜樓 命危仍在搶救中

2019-10-14 13:56

消防員殉職15日公祭 禮儀業者客製「手型花山」送一程

2019-10-14 17:32

以巧克力誘姦女乘客還「留種」 優良公車司機重判6年半

2019-10-15 11:09

91歲老婦綠燈過馬路 遭左轉廂型車撞擊身亡

2019-10-14 17:34

新北3人酒後划船出海翻覆 1死1命危 1男自行上岸失聯

2019-10-15 09:48

潤寅案 律師：北院「指導」卷證可攜出複印

2019-10-14 15:25

紅色法拉利快速道路飆149公里 重罰8000且車主吊照

2019-10-15 10:20

屁孩債務糾紛談判 豬隊友遲到砍傷自己人

2019-10-14 11:58

相信導航誤入漆黑山徑 車輪騰空險翻嚇哭女車主

2019-10-14 16:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top