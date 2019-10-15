紅色法拉利快速道路飆149公里 重罰8000且車主吊照

2019-10-15 10:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ／台中即時報導



台中市警局交通大隊從8月開始執行「靜城專案」迄今已有2個多月的時間，總計取締超速車件數達1.3萬餘件，若以每件開罰1200元計算，估計開罰金額達1560萬元。警方取締過程發現，9月底有一輛要價千萬的紅色法拉利在台74線飆出149公里，屬於超速60公里以上的「嚴重超速」，也吃上比一般超速1200元還高的8000元罰單，另外警方也將對車主吊照3個月，呼籲市民開車、騎車遵守交通規則，以免荷包失血。

台中市警局動員14個分局從8月起執行「靜城專案」，共同防制噪音及超速車輛，每天深夜至凌晨使用「移動數位式雷達測速照相結合噪音偵測器設備」逐一偵測行經的車輛，更針對噪音改裝車輛蒐證送交環保局通知檢驗，統計8月、9月的取締成果，一共1萬3312件超速違規，並有蒐證到401部噪音車輛，噪音車後續會由市府環保局再次審視蒐證影音資料後，通知車主到指定地點接受檢驗。

台中市警局交通大隊在取締時發現，在9月底有一輛要價千萬的紅色法拉利在台74線12.7公里處（往烏日方向）超速行駛，被測速照相拍到的時速達149公里，該路段的速限為80公里，該跑車已超速60公里，屬於「嚴重超速」範圍，將依法告發，祭出8000元的罰單，另外也將對車主吊扣駕照3個月。

台中市警局交通大隊表示，除了靜城專案外，警察局多年來都積極配合市府環保局、台中監理所執行「環、警、監」聯合稽查，強化防制能量，統計每年約攔檢400輛噪音車輛當場檢驗，不符合規定者立即依噪音管制法開罰，讓噪音車輛無所遁形。過往時常受理民眾反映噪音車在街頭飆車，近2個月執行專案後，受理的案件明顯變少，充分顯示了市民對警方得的肯定。