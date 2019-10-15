南方澳大橋崩塌致六死...台鐵拍板11月前體檢這九座橋

2019-10-15 10:14 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ／台北即時報導



為確保橋梁安全，台鐵昨天召開「台鐵局橋梁檢查體檢專案小組」起始會議，決議針對九座具有代表性且形式較為特殊的橋先做檢查，按照排程將於11月1日檢查完畢，12月完成體檢報告。

南方澳跨港大橋造成六死悲劇，喚起各單位對所屬橋梁的重視。在全台擁有1599座橋的台鐵局，也將逐步進行體檢。

台鐵局說，昨天上午邀集專家學者召開會議後，決定先就九座代表性強烈的橋梁進行體檢，後續就形式特殊之橋梁將進行現場勘查。

台鐵局說，除了先前就決議要納入首波檢查的三座鋼構橋（第一八堡圳橋、客城一號橋、客城二號橋），與南方澳跨港大橋結構類似，都屬鋼纜支承型式拱橋，另外新增兩座桁架橋（武荖坑溪橋、新加濃濃溪橋）和四座較長的預力混泥土橋（沙崙支線高架橋、曾文溪橋、下三叉河橋、第二三叉河橋）。

台鐵局說，檢查分為三個時間點，按照地緣關係分類，目前預計10月17到18日先檢查沙崙支線高架橋、曾文溪橋及第一八堡圳橋；10月25日檢查下三叉河橋和第二三叉河橋；10月31日到11月1日檢查武荖坑溪橋、新加濃濃溪橋以及客城一號和二號橋（兩者統稱樂樂習橋）。

台鐵局說，上述橋梁都是東幹線和西幹線的重要橋梁，預計11月1日前檢查完畢，會去現場察看比對每年定期檢查的資料有無錯誤，以及是否確實改進跟檢測。體檢報告將在檢查完後的一個月內提出。若發現資料不符合當初檢測或是橋梁有疑慮，台鐵局會開檢討會，討論如何改進。

據了解，台鐵局每年下半年會定期檢測橋梁，今年10月份已經陸續開始檢測，另外也會每兩年委外做較詳細檢查。上一次委外檢查是106年到107年，挑選371座橋，而今年的委外檢測也已經進行，預計109年完成。