婦人失智闖紅燈呆站斑馬線被撞 騎士、行人都判有罪

2019-10-15 10:00 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ／基隆即時報導



基隆市患失智症的李婦走路闖紅燈，走到一半站在斑馬線，陳姓男子騎機車閃避不及撞上，兩人都受傷互控傷害。法院審結，認為李婦闖越紅燈且駐足斑馬線有過失，陳男騎車疏於注意車前狀況也有過失，依傷害罪判李婦拘役25日、判陳男拘役50日，均可易科罰金，可上訴。

基隆地方法院判決指出，陳男2017年12月27日下午騎機車沿七堵區光明路往明德二路方向直行，通過光明路、自治街交岔路口時，罹患失智症的李姓婦人闖紅燈，沿自治街往東新街方向通過路口，但中途駐足在斑馬線，被陳騎車撞上。

李婦被撞倒後，造成頭部外傷合併顱內出血、顏面骨骨折、第一腰椎壓迫性骨折等傷害。陳也因人車倒地，受到外傷性缺牙、唇部撕裂傷、左手肘、左膝、左腳踝及左腳擦傷等傷害，互提告訴。

法官審理後指出，陳男騎機車行經斑馬線，無論有無交通指揮人員指揮或號誌指示，均應暫停讓行人先行通過。陳男騎車應注意車前狀況，並隨時採取必要安全措施，卻貿然前進而肇事有過失。

法官勘驗車禍現場監視器畫面截圖，當自治街燈號為紅燈時，李婦站立於斑馬線上。目擊事故的楊男也證稱，看到李婦站在斑馬線，正要提醒她注意安全，就見車禍發生，認定李婦確有闖越紅燈並駐足斑馬線過失。

法官認為，兩人過失行為分別與對方所受傷害具相當因果關係，檢察官將本案送請公路總局台北區監理所基宜區車輛行車事故鑑定會，肇事責任鑑定結果，也指兩人同為肇事原因。