台中市霧峰區四德路連棟鐵皮建築 深夜四戶失火

2019-10-15 08:08 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ／台中即時報導



台中市霧峰區四德路一排連棟鐵皮建築物，凌晨3時許突然起戶，5戶中有4戶起火，現場燃燒面積約120平方公尺，所幸住戶及時逃出，僅一名年約20歲女子從2樓跳下逃生時手擦傷、尾椎疼痛，送醫後無大礙。

消防局人員說，共調派第三大隊部各式消防車20輛、救護車3輛，和警義消61人前往，火勢在5時28分完全撲滅。