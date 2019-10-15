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台中市霧峰區四德路連棟鐵皮建築 深夜四戶失火

2019-10-15 08:08聯合報 記者黃寅／台中即時報導

台中市霧峰區四德路一排連棟鐵皮建築物，凌晨3時許突然起戶，5戶中有4戶起火，現場燃燒面積約120平方公尺，所幸住戶及時逃出，僅一名年約20歲女子從2樓跳下逃生時手擦傷、尾椎疼痛，送醫後無大礙。

消防局人員說，共調派第三大隊部各式消防車20輛、救護車3輛，和警義消61人前往，火勢在5時28分完全撲滅。

現場為5戶地上2層樓連棟鐵皮建築物，其中有4戶受燃燒，另外1戶無門牌號碼未遭受延燒波及，起火原因須由火調人員鑑識調查。

台中市霧峰區四德路一排連棟鐵皮建築物，凌晨3時許突然起戶，5戶中有4戶起火，現場...
台中市霧峰區四德路一排連棟鐵皮建築物，凌晨3時許突然起戶，5戶中有4戶起火，現場燃燒面積約120平方公尺，所幸住戶及時逃出。記者黃寅／翻攝
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