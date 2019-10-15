影／兩勇消殉職今早公祭 中市消防局各分隊鳴笛敬悼

2019-10-15 07:36 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ／台中即時報導



台中違章鐵皮工廠火警，造成消防員謝志雄(33歲)、張哲嘉(32歲)殉職，今天上午在台中市立殯儀館舉辦兩人的告別式。9點開始公祭，頒發總統府褒揚令、行政院消防楷模獎章、內政部消防專業獎章、台中市政府追晉陞兩人為小隊長令、台中市消防局消防榮譽獎章，靈柩將覆蓋消防旗、國旗，台中市消防局各大隊、分隊將鳴笛敬悼，緬懷兩位消防英雄。

殉職消防員謝志雄育有一名2歲兒子，今年父親節得知妻子懷雙胞胎，高興和朋友分享；張哲嘉有論及婚嫁的女友，已買屋計畫結婚。一場意外，兩家人夢碎。

這場火警讓台中市消防局痛失兩位英勇消防員，預計今天上午9點將在台中市立殯儀館「景福廳」舉行告別式，預計內政部長徐國勇將與會捻香，緬懷兩位英勇殉職消防員。

公祭結束，靈柩上車後，台中市消防局各大隊與所屬分隊將在隊部統一鳴笛敬悼，靈車行駛至兩人生前服務的特搜大隊西屯分隊，西屯分隊隊員將舉隊旗、列隊敬禮，敬悼兩位英勇殉職弟兄謝志雄、張哲嘉，靈車隨後前往東海火化場。